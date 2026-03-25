Nữ ca sĩ yêu người đàn ông có con riêng là đại gia đình đám, U40 viên mãn trong biệt thự lớn

Nhắc đến những cuộc hôn nhân "chân dài – đại gia" đình đám trong showbiz Việt, không thể không kể đến chuyện tình của Đàm Thu Trang và Cường Đô La. Từ một người đẹp chưa thật sự bùng nổ trong showbiz, Đàm Thu Trang lại trở thành "bến đỗ" cuối cùng của vị đại gia nổi tiếng đào hoa, khiến nhiều người không khỏi tò mò. Vậy Đàm Thu Trang là ai?

Đàm Thu Trang sinh năm 1989 là người dân tộc Tày, quê Lạng Sơn. Cô từng theo học khoa Thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và sớm bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu, ca sĩ.

Nhan sắc Đàm Thu Trang thời còn hoạt động showbiz.

Đàm Thu Trang từng ghi dấu ấn tại nhiều cuộc thi như Hoa khôi xứ Lạng 2010, Top 6 Vietnam's Next Top Model 2010 và Top 20 Hoa hậu Việt Nam. Dù hoạt động nghệ thuật khá nghiêm túc, phát hành một số album và MV nhưng tên tuổi của cô chỉ thực sự được chú ý nhiều hơn khi gắn liền với chuyện tình cùng Cường Đô La.

Trước khi đến với Đàm Thu Trang, Cường Đô La vốn nổi tiếng là thiếu gia phố núi với đời sống tình cảm ồn ào, từng trải qua nhiều mối tình đình đám và có con trai riêng với ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Cặp đôi bắt đầu vướng tin hẹn hò từ năm 2017 và nhanh chóng công khai mối quan hệ. Chỉ sau thời gian ngắn, Cường Đô La đã thể hiện sự nghiêm túc khi thường xuyên xuất hiện bên bạn gái và đưa cô về ra mắt gia đình. Đến năm 2019, cả hai chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới hoành tráng, khép lại hành trình tình yêu nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Đàm Thu Trang không hề tạo khoảng cách với con riêng của chồng. Cô cư xử tinh tế, khéo léo, luôn dành sự quan tâm đúng mực cho bé Subeo – con trai của Cường Đô La, được nhiều người khen ngợi về cách ứng xử.

Gia đình hạnh phúc của Đàm Thu Trang.

Đàm Thu Trang bên con chung và con riêng của chồng.

Tác giả: Dạ Vũ

Nguồn tin: Phụ nữ Mới