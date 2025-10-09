Nhóm "nam thanh, nữ tú" trộm hơn nửa tỷ đồng

Theo đó, các đối tượng Trần Quốc Anh (SN 2001), Bùi Đăng Khoa (SN 2008, cùng trú: phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) và Trần Trung Thực (SN 2003), Lê Thanh Huy (SN 1990, cùng trú: phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”; còn Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 2002, cư trú: phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Nguyễn Sang Ngọc Ánh (SN 2003, cư trú: phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

4 đối tượng: Trần Quốc Anh, Bùi Đăng Khoa, Trần Trung Thực, Lê Thanh Huy.



Do không có tiền tiêu xài nên Quốc Anh rủ Khoa, Thực và Huy đi tìm tài sản của người khác để trộm bán lấy tiền. Khoảng 3h ngày 24/9/2025, biết được quy luật sinh hoạt của gia đình bà Lê Thị Bé Sáu (SN 1971, cư trú: phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) hay đi sớm ra khu vực chợ Lộ Xã (phường Mỹ Thới) để bán thịt heo nên cả 4 đã lên kế hoạch đột nhập vào nhà bà Sáu để trộm tài sản.

Lúc này, Quốc Anh và Khoa phân công nhau đứng gần nơi gia đình bà Sáu bán hàng và tại nhà cảnh giới để Thực và Huy đột nhập vào bên trong nhà bà Sáu lục soát lấy trộm: 4 nhẫn vàng 24K, 2 nhẫn vàng 18K, 1 sợi dây chuyền vàng, 1 vòng đeo tay vàng 24K, 1 chiếc bông tai vàng trắng; 1 đôi bông tai vàng 18K và số tiền 3 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản mà các đối tượng trộm được hơn 500 triệu đồng.

2 đối tượng: Nguyễn Thị Thùy Dương và Nguyễn Sang Ngọc Ánh.



Số tài sản trộm được cả nhóm đem về nơi ở của Thùy Dương và Ngọc Ánh (là bạn gái của Quốc Anh và Thực) cất giấu. Sau đó, Thùy Dương và Ngọc Ánh đã đem bán vàng đã trộm được lấy tiền chia cho nhóm tiêu xài cá nhân.



Tác giả: Trần Lĩnh - Nghiêm Túc

Nguồn tin: cand.com.vn