Nhìn vào trong giày, người phụ nữ sốc nặng khi thấy thứ đáng sợ

Saowakon Khonthong đã phát hiện ra con rắn nằm bên trong giày của mình ở Chiang Mai, Thái Lan, vào ngày 13/11.

Người phụ nữ cho biết đầu tiên cô lắc đôi giày nhiều lần để kiểm tra xem có gì bên trong không, và khi không thấy gì xuất hiện, cô đã xỏ chân vào. Cô ngay lập tức cảm thấy một cảm giác rất mềm, nghi ngờ đó là một con ếch.

Khi cô chiếu đèn pin vào bên trong, cô phát hiện ra một con rắn chuột chưa trưởng thành.

... Con rắn được phát hiện nằm bên trong giày.



Đoạn clip cho thấy con bò sát cuộn tròn trong giày và vẫy đuôi khiến những người chứng kiến sợ hãi. Người phụ nữ không bị thương trong cuộc chạm trán này.

Cô nói: "Tôi đã giật mình khi phát hiện ra đó là một con rắn. May mắn thay, đầu của nó quay về phía mũi giày".

Rắn chuột là một loài rắn không có nọc độc, kích thước trung bình và có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Loài này săn bắt các loài gặm nhấm, chim và trứng và thường sống gần các khu định cư của con người.

