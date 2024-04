Nhiều người dân “sập bẫy” thủ đoạn “Mua xe máy xịn giá rẻ” trên mạng xã hội

Vừa qua, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng Internet bằng hình thức lừa đặt cọc tiền mua xe máy xảy ra từ tháng 10/2023 đến tháng 2/2024 tại tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh thành, thành phố khác trên toàn quốc do Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện điều tra theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội giả mạo như tài khoản Facebook “Hoàng Phương Xe Máy”, “Hoàng Phương” sau đổi tên thành “Bảo Xe Cũ”, tài khoản zalo “Hoàng Phương” để đăng các bài viết kèm theo hình ảnh xe máy cũ để lừa đảo bán xe máy.

Các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội giả mạo như tài khoản Facebook để đăng các bài viết kèm theo hình ảnh xe máy cũ để lừa đảo bán xe máy. (Ảnh: Công an Tuyên Quang)



Quá trình trao đổi mua bán, đối tượng sử dụng các sim “rác” để liên hệ với bị hại và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để đặt cọc tiền hoặc thanh toán toàn bộ tiền mua xe máy.

Để tạo niềm tin cho bị hại, các đối tượng giả làm người lái xe tải hoặc xe khách đang chở xe máy đến giao cho nạn nhân và tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển tiền. Khi khách gọi điện nhiều lần, các đối tượng chặn Facebook, Zalo của các bị hại để chiếm đoạt tài sản.

...

Với phương thức thủ đoạn như trên, các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn các tỉnh, thành phố Tuyên Quang, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Quảng Trị… Bước đầu xác minh được 8 bị hại với tổng số tiền bị lừa đảo là trên 200 triệu đồng.

Để mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị ai là bị hại hoặc biết bị hại trong vụ án trên xin liên hệ Công an tỉnh Tuyên Quang SĐT 069.2526.112 để tố giác và phối hợp giải quyết theo quy định.

Trước tình hình trên Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân: Thường xuyên cập nhật các thông tin về phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời tuyên truyền đến toàn thể người thân, bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo trên.

Không chuyển tiền cho người khác khi chưa kiểm tra, xác thực thông tin chính xác của người được nhận, đặc biệt là các trường hợp chuyển tiền mua bán hàng online.

Khi phát hiện vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, người dân cần nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết kịp thời.

Tác giả: Khánh Ngân

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn