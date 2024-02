Nhận nhiệm vụ chặt gà luộc, thanh niên khiến cõi mạng cười ngất

Sau khi xem màn chặt gà này, ai nấy cũng được trận cười ngả nghiêng; đồng thời, không ít dân mạng còn ngỡ rằng, anh chàng đang làm món "chà bông gà".

(Video: Thanh niên chặt gà khiến dân mạng được phen cười ngất)

Theo đoạn clip ghi lại, dao thớt được chuẩn bị sẵn sàng, trông con dao cũng khá sắc thế nhưng thanh niên vẫn không thể chặt gà một cách gọn gàng. Không những vậy, nam thanh niên càng chặt càng khiến thịt gà bị nát, bắn tung tóe.



Khoảnh khắc "dở khóc dở cười" này xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều bình luận hài hước được để lại bên dưới đoạn clip này như sau:

"Tôi mà chặt gà thế này bố tôi lại bảo "Mày sợ con gà nó đau à"

"Thanh niên này đi ra mắt nhà người yêu mà chặt gà thì thất bại mất thôi"

"Đến tôi vụng về mà nhìn chặt gà kiểu này còn thấy bực bội"

"Anh trai đang chặt gà để làm chà bông đó à, nát quá".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn