Người vô gia cư "hành nghề" ăn xin đứng tên sổ đỏ hơn 100m2

Nguồn tin cho hay, lực lượng chức năng phát hiện trường hợp hai mẹ con bà N.T.L (ở quận Nam Từ Liêm) thường xuyên “hành nghề” ăn xin tại ngã tư Quán Sứ - Hai Bà Trưng. Cũng tại khu vực trên, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm một đoàn “người vô gia cư” khác. Tất cả đều được đưa về trụ sở Công an phường Trần Hưng Đạo để làm rõ.

Một trường hợp ăn xin trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Lao động

Qua đối chiếu với dữ liệu dân cư, cơ quan chức năng khẳng định, tất cả những trường hợp này đều có nhà, gia đình tại Hà Nội. Một số người còn có nhà mặt tiền ở những phố lớn. Không có bất cứ trường hợp nào thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ chăm sóc tại các trung tâm bảo trợ xã hội của Nhà nước.

Cụ thể, theo báo Công an Nhân dân, Công an phường Trần Hưng Đạo còn thấy 1 cuốn sổ đỏ với diện tích hơn 100m2 đứng tên bà L. tại quận Nam Từ Liêm

"Tất cả những trường hợp này đều được yêu cầu viết cam kết không tái phạm, sau đó bàn giao về cho địa phương quản lý. Thời gian tới, Công an phường sẽ truy quét những người giả vô gia cư để đưa về trụ sở công an và xử lý nghiêm những hành vi có liên quan", Đại úy Ngô Minh Anh, cán bộ Công an phường Trần Hưng Đạo cho biết.

