Trưởng Công an quận xin nghỉ trước tuổi hưu, vụ án "Chuyến bay giải cứu"

Tại buổi họp báo, nhiều phóng viên đã dành sự quan tâm đến những vi phạm liên quan đến các quán karaoke, những hồ sơ thẩm quyệt và trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH trả lời báo chí.



Đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an thông tin: Hiện nay trên cả nước có khoảng 15161 cơ sở karaoke. Trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kiểm tra hơn 22400 cơ sở, phát hiện trên 60 % cơ sở không đủ điều kiện; ra quyết định xử phạt gần 39 tỷ đồng. Nhiều cơ sở đã tự động đóng cửa, khắc phục vi phạm.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã xác định có những cơ sở được thẩm duyệt đầy đủ, nhưng quá trình kiểm tra vẫn phát hiện vi phạm vì nhiều lý do. Thứ nhất, theo quy định của Luật PCCC, cơ sở karaoke có hai dạng, dạng thứ nhất 1 năm kiểm tra 2 lần, dạng thấp hơn là 1 năm kiểm tra 1 lần.

Trong thời gian giữa 2 lần kiểm tra hoặc 1 lần kiểm tra đó, chủ cơ sở đã tự ý thay đổi hoặc có những hành vi phạm khiến lực lượng chức năng không phát hiện kịp thời. Từ thực tế trên, lực lượng chức năng đã tăng cường tiến hành kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những chủ cơ sở, hành vi vi phạm cũng như việc CBCS buông lỏng quản lý, thẩm duyệt, phê duyệt không đầy đủ hồ sơ.

Liên quan đến câu hỏi một số vụ án bị cáo, bị can bị nhục hình dẫn tới ảnh hưởng sức khỏe, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, vụ án này xảy ra tại nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Đối tượng hình sự bị khởi tố, bắt giam đã có biểu hiện gây rối trong nhà tạm giữ của Công an huyện. Một số CBCS trong ca trực đã xử lý thiếu bình tĩnh, dẫn tới hành vi vi phạm pháp luật, dùng nhục hình. Vụ việc này đã được Công an tỉnh Thái Bình chủ động phát hiện. Bộ Công an đã yêu cầu kiểm tra xử lý đúng quy định. Hiện Viện KSND tối cao đã thụ lý hồ sơ và xử lý theo đúng quy định.

Đại tá Trương Thọ Toàn, Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông tin với báo chí.



Trả lời cho câu hỏi trước thông tin lan truyền trên mạng hiện có hơn 4.000 CBCS Công an Hà Nội xin nghỉ việc, nguyên nhân của tình trạng này? Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: Trên mạng đồn thổi do lãnh đạo kỷ luật khắt khe, dẫn tới 4.700 CBCS ra khỏi ngành, trong đó có 2 đồng chí Trưởng Công an quận Đống Đa và Hoàn Kiếm xin nghỉ hưu trước tuổi.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, từ khi về làm Giám đốc Công an TP Hà Nội đã tăng cường kiểm tra xử lý những sai phạm trong nội bộ CBCS. Trung bình hàng năm, số lượng CBCS bị kỷ luật dao động khoảng 170 đồng chí, tỷ lệ nhỏ trong tổng số CBCS của toàn lực lượng Công an Thủ đô. Số lượng CBCS xuất ngũ, xin nghỉ hưu trước tuổi duy trì từ 150-160 CBCS và cũng không có gì đột biến. “Dạng thứ nhất, phần lớn trong số này rơi vào trình độ năng lực phẩm chất, đạo đức kém, thuộc diện tinh giản biên chế theo quy định của Bộ Chính trị và Bộ Công an; nếu không xin nghỉ thì cũng phải ra khỏi ngành vì trình độ, ý thức, đạo đức kém”- Giám đốc Nguyễn Hải Trung phân tích.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội trả lời báo chí.



Dạng thứ 2 theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung là số lượng CBCS hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn, con nhỏ. Số CBCS này xin ra khỏi ngành để ra ngoài làm việc nhằm có điều kiện chăm lo gia đình, vợ con hơn.

Dạng thứ 3, do gia đình CBCS có doanh nghiệp, cửa hàng, có điều kiện kinh tế, buôn bán làm ăn. Do trong ngành có những quy định ràng buộc nên số CBCS này xin ra khỏi ngành để phát triển kinh tế, kinh doanh nhưng số này chiếm tỷ lệ nhỏ. Giám đốc Nguyễn Hải Trung cũng khẳng định: Giữa chuyện xuất ngũ ra khỏi ngành và kỷ luật không liên hệ gì nhiều với nhau.

Về thông tin liên quan đến hai đồng chí Trưởng Công an quận Đống Đa và Hoàn Kiếm, đồng chí Trưởng Công an quận Đống Đa xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe; còn đồng chí Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm sức khỏe hoàn toàn tốt, không có chuyện xin nghỉ hưu; đồng thời cũng không có chuyện vì Công an TP Hà Nội siết chặt kỷ luật, kỷ cương mà CBCS xin xuất ngũ nhiều. Tất cả những trường hợp xin xuất ngũ đều được Giám đốc CATP Hà Nội trao đổi trực tiếp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý theo đúng quy định.

Thiếu tướng Trần Thanh, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra thông tin về xử lý, điều tra vụ án chuyến bay giải cứu.



Liên quan đến hoạt động điều tra các chuyến bay giải cứu, đại diện Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an thông tin: Hiện Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố 35 bị can về các tội danh như nhận hối lộ, đưa hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…, đồng thời gửi công văn yêu cầu UBND một số tỉnh, thành phố rà soát để cung cấp tài liệu phục vụ quá trình điều tra. Đến nay, các địa phương cơ bản cung cấp tài liệu có liên quan. Cơ quan An ninh Điều tra đang tiếp tục điều tra, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Trước câu hỏi thời gian qua xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng do lái xe lùi xe thiếu quan sát, Cục CSGT cho biết, việc lắp đặt hệ thống camera lùi đã được thống nhất trong dự thảo với Bộ Giao thông Vận tải để đưa vào Luật Giao thông đường bộ, dự kiến sau khi được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực thi hành từ năm 2025.



Tác giả: Hoàng Phong

Nguồn tin: cand.com.vn