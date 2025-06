Người phụ nữ chết trong nhà nghỉ sau khi người đàn ông rời đi

Ngày 10-6, UBND phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xác nhận tại phường vừa xảy ra vụ một người phụ nữ chết trong nhà nghỉ, sau khoảng 30 phút vào cùng với người đàn ông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 9-6, bà P.T.N.L. (38 tuổi) đi cùng ông B.T.P. (53 tuổi, cùng ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) vào thuê phòng tại nhà nghỉ ở phường 5, thành phố Mỹ Tho để "tâm sự".

Khoảng 30 phút sau, ông P. đi bộ ra khỏi nhà nghỉ, còn bà L. ở lại trong phòng. Đến khoảng 23h cùng ngày, khi nhân viên nhà nghỉ mở cửa phòng kiểm tra thì phát hiện bà L. đã chết trên giường nên trình báo cơ quan công an.

...

Qua làm việc bước đầu, ông P. cho biết sau khi thuê phòng và quan hệ tình dục thì bà L. mệt rồi bất tỉnh. Ông P. kiểm tra thấy bà L. đã chết nên hoảng sợ, nhanh chóng bỏ đi về nhà mà không trình báo.

Khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của bà L. là do suy tim cấp, suy hô hấp cấp, phù phổi cấp. Vụ việc đang được Công an phường 5 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan của Công an tỉnh Tiền Giang để điều tra.

Tác giả: Hoài Thương - Mậu Trường



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ