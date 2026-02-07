Người đàn ông tử vong trong đám cưới, lý do khiến ai nấy đều xót xa

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 5/2, tại một đám cưới ở làng Deli, Jhansi, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, và đã được camera giám sát ghi lại.

Người đàn ông được xác định là Harimohan Sen, đã gục ngã khi đang bước về phía sân khấu trong lúc gia đình đang hoàn tất các công tác chuẩn bị cho đám cưới.

Cháu trai của nạn nhân, Pankaj Sen, cho biết chú Harimohan Sen đã đến làng Deli để dự đám cưới. Theo các thành viên trong gia đình, Harimohan trông khỏe mạnh suốt buổi sáng trước khi đột ngột gục xuống đất khi đang di chuyển trong khu vực tổ chức sự kiện. Ban đầu, nhiều khách mời không để ý đến Harimohan Sen vì họ đang mải mê với các hoạt động vui vẻ.

Camera giám sát tại hiện trường cho thấy ông Harimohan Sen đang đi bộ đều đặn trong vườn trước khi bất tỉnh và ngã về phía trước. Khi gia đình nhận thấy ông không phản ứng, họ đã báo cho chính quyền.

Một cuộc gọi đã được thực hiện đến đường dây nóng khẩn cấp 112 và đội cảnh sát đã đến ngay sau đó.

Cảnh sát đã hỗ trợ gia đình đưa Harimohan đến bệnh viện huyện. Tuy nhiên, khi đến nơi, các bác sĩ trực đã tuyên bố ông tử vong ngay tại chỗ. Các chuyên gia y tế xác nhận nguyên nhân tử vong là do ngừng tim đột ngột.

Shivsagar Singh, trưởng đồn cảnh sát Dongri, xác nhận rằng họ đã nhận được báo cáo về một người đàn ông bị ốm tại khu vườn tổ chức đám cưới. "Một đội cảnh sát đã đến hiện trường ngay lập tức và đưa người đó đến bệnh viện,đáng tiếc là ông ấy đã tử vong", Singh cho biết.

