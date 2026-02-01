Xác định người tung clip xuyên tạc “CSGT vào tận đám cưới bắt xe vi phạm"

Tối 31-1, Công an xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết đang lập hồ sơ xử lý K.M. (SN 2001; trú thôn Plei Kmek, xã Phú Thiện) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân của K.M.



Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 30-1, Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 25, đoạn qua xã Phú Thiện, đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Nhóm này gồm 5 người, vi phạm nhiều lỗi như: đi xe máy không có gương chiếu hậu bên trái, tự ý độ chế, thay đổi kết cấu xe, lốp xe không đúng quy định. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính, các đối tượng không chấp hành, tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Sau đó, nhóm thanh niên chạy xe vào một đám cưới ven đường, rút chìa khóa và bỏ lại phương tiện. Tổ tuần tra đã phối hợp với Công an xã Phú Thiện tiến hành xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

...

Tuy nhiên, sau đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip kèm nội dung xuyên tạc, cho rằng lực lượng CSGT "làm gián đoạn ngày vui cô dâu, chú rể", thậm chí "vào tận rạp cưới bắt xe". Những thông tin này đã khiến nhiều người hiểu sai bản chất vụ việc, phát sinh nhiều bình luận tiêu cực, xúc phạm lực lượng chức năng.

Nhóm thanh niên điều khiển xe máy vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, sau đó chạy xe vào một đám cưới ven đường, rút chìa khóa và bỏ lại phương tiện



Qua điều tra, Công an xã Phú Thiện xác định K.M là người quay và đăng tải đoạn clip kèm nội dung sai sự thật nêu trên, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.

Làm việc với cơ quan công an, K.M thừa nhận hành vi vi phạm, cho rằng do thiếu hiểu biết, nhận thức chưa đầy đủ. Người này đã gỡ bỏ bài viết và đăng nội dung đính chính trên trang Facebook cá nhân.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động