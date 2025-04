Người đàn ông t/ự s/á/t sau khi dùng s/ú/n/g tự chế b/ắ/n tài xế gây t.a.i n.ạ.n khiến con mình c/h/ế/t

Your browser does not support the video tag.

Trích xuất camera vụ nổ súng bắn người rồi tự sát ở Vĩnh Long

Ngày 28-4, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương điều tra vụ nổ súng bắn người xảy ra tại xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) khiến cả nạn nhân và nghi phạm cấp cứu trong nguy kịch.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (43 tuổi, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) mang súng tự chế đến tiệm vật tư nông nghiệp Nga Bình tìm chủ tiệm N.V.B.T. (33 tuổi, ngụ huyện Cầu Kè, Trà Vinh).

Tại đây, Phúc dùng súng tự chế bắn vào người ông N.V.B.T. rồi bỏ đi. Phúc đi bộ ra quốc lộ 54, hướng về thị trấn Trà Ôn được khoảng 200m thì dùng súng bắn vào đầu mình.

Ngay khi xảy ra sự việc, Công an xã Vĩnh Xuân khẩn trương đến hiện trường, đồng thời hỗ trợ đưa cả hai người đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ. Cơ quan điều tra đã thu giữ một khẩu súng tự chế loại rulo.

Theo thông tin của Tuổi Trẻ Online, nghi phạm Phúc là cha ruột nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Tr. (14 tuổi), nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông và tử vong vào tháng 9-2024. Thời điểm đó, ông N.V.B.T. là tài xế xe tải gây ra vụ việc.

Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Vĩnh Long từng thông tin khoảng 9h45 ngày 4-9-2024 tại tỉnh lộ 901, thuộc xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, xe tải do N.V.B.T. (33 tuổi, ngụ huyện Cầu Kè, Trà Vinh) lái chạy từ Vàm Vòng về xã Vĩnh Xuân.

Khi đến ấp Vĩnh Lợi, phía trước xe tải có xe bán tải đang đậu sát lề đường nên T. bật đèn xin đường để vượt qua. Lúc này bên phía phần đường ngược lại có 2 xe đạp điện do nữ sinh Thạch Nguyễn Xuân N., và Nguyễn Ngọc Bảo Tr. (cùng 14 tuổi) đang chạy.

Thấy xe tải, N. dừng lại. Lúc này xe đạp điện của Tr. chạy phía sau tông trúng xe N. rồi ngã ra đường và bị bánh trước xe tải do ông T. lái cán qua làm cháu Tr. chết.

Sau vụ tai nạn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn đã phối hợp viện kiểm sát, tòa án nhân dân cùng cấp cùng họp và đưa ra quan điểm vụ việc. Công an huyện Trà Ôn xác định cháu Tr. có lỗi đi xe đạp điện không chú ý quan sát, còn ông T. lái xe tải đi không đúng phần đường quy định.

Viện kiểm sát và tòa án nhân dân cùng quan điểm khi cho rằng lỗi hoàn toàn do tài xế T. vượt xe không đảm bảo an toàn. Còn cháu Tr. có lỗi vi phạm hành chính do không chú ý quan sát. Do ngành tư pháp huyện Trà Ôn không thống nhất quan điểm nên PC01 đã phối hợp Phòng cảnh sát giao thông và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long kiểm tra hồ sơ vụ việc.

Kết quả kiểm tra hồ sơ và hiện trường, Cơ quan điều tra tỉnh Vĩnh Long kết luận cháu Tr. chạy xe đạp điện không giữ khoảng cách an toàn, không chú ý quan sát với xe cùng chiều phía trước là lỗi chính gây ra vụ tai nạn.

Tài xế T. chạy tới không xử lý kịp nên đã cán qua làm cháu Tr. thiệt mạng.

