Tạm giữ Tổng Giám đốc cùng 21 đối tượng vẽ dự án 'ma' lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Số tang vật công an thu giữ của Công ty Lộc Phúc. Ảnh: T.VINH

Công ty Lộc Phúc lập dự án “ma” để lừa đảo

Các đối tượng bị bắt giữ khi đang giới thiệu cho hàng chục khách hàng các lô đất trong dự án “ma” tại địa bàn xã An Viễn (H.Trảng Bom) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan công an đã đưa hơn 120 đối tượng đến trụ sở công an để làm việc. Ngoài ra, tiến hành làm việc với khoảng 20 người được thuê đóng giả khách hàng mua đất và khoảng 40 khách hàng mua đất của Công ty Lộc Phúc.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, một số người dân tại TP.HCM và Đồng Nai phản ảnh về việc bị Công ty Lộc Phúc lừa đảo bằng việc lập các dự án “ma” rồi dẫn dụ họ bỏ tiền mua đất nền.

Sau khi đặt cọc hoặc trả tiền, tài sản họ nhận được không phải là những lô đất như Công ty Lộc Phúc quảng cáo trước đó. Nhiều người không nhận được đất hoặc nhận đất ở địa điểm khác xa so với ban đầu. Trước những hành vi này, nhiều người đã bức xúc gửi đơn tố cáo công ty đến cơ quan chức năng.

Sau một thời gian vào cuộc điều tra, nắm bắt thông tin phản ảnh của nhiều người dân, lực lượng công an xác định Công ty Lộc Phúc do Nguyễn Văn An làm Tổng giám đốc có hành vi lập dự án “ma” trên các lô đất nông nghiệp ở một số địa phương như: Long Thành, Trảng Bom... để lừa đảo khách hàng.

Dự án “ma” do Công ty Lộc Phúc vẽ ra để lừa đảo khách hàng



Thuê người đóng giả khách hàng mua đất để dụ khách hàng

Ngày 31/8, phát hiện Công ty Lộc Phúc đang tổ chức cho hàng chục khách hàng đến xem dự án tại xã An Viễn, cơ quan công an đã lên kế hoạch bắt giữ. Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Công an H.Trảng Bom và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bố trí nhiều tổ công tác bắt quả tang các nhân viên của Công ty Lộc Phúc đang đưa nhiều khách hàng đến khảo sát dự án “ma” tại H.Trảng Bom. Trong số đó có Nguyễn Văn An cùng hơn 120 nhân viên tham gia giới thiệu dự án cho hàng chục khách hàng. Cơ quan công an xác định còn có hàng chục người được thuê đóng giả khách hàng để làm “mồi” nhử những khách hàng khác.

Cơ quan công an cũng đã tiến hành khám xét và thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, hơn 2,4 tỷ đồng, 18 ngàn yên Nhật, 3,5 ngàn USD, 24,3 lượng vàng, 2 xe ô tô 4 chỗ ngồi, 5 xe ô tô loại 52 chỗ để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra nhóm đối tượng núp bóng công ty kinh doanh bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6/2022, Công ty Lộc Phúc triển khai các dự án “ma” tại một số địa phương và tiến hành quảng bá rầm rộ.

Cơ quan công an kêu gọi những người bị Công ty Lộc Phúc lừa đảo chiếm đoạt tài sản sớm trình báo để phục vụ công tác điều tra, xử lý các đối tượng phạm tội.

Các đối tượng đã thuê một số sinh viên đăng tải “dự án” lên các trang mạng xã hội để giới thiệu và tìm kiếm khách hàng.

Các đối tượng lừa đảo còn cho người trực tiếp giới thiệu và tổ chức các chuyến xe chở khách hàng đến các dự án “ma” xem đất. Đánh vào tâm lý khách hàng, các đối tượng thuê người đóng giả khách hàng đặt cọc, ký hợp đồng mua đất để dụ khách hàng nộp tiền mua đất.

Khi khách hàng chịu mua đất nền, các đối tượng yêu cầu đóng tiền cọc từ khoảng 100 triệu đồng trở lên. Đối với những người muốn có sổ đỏ thì phải đóng đủ tiền. Tuy nhiên, những lô đất có sổ đỏ lại ở những vị trí khác xa so với đất dự án họ đã được cho xem trước đó. Đối với những khách hàng phát hiện sự việc, phản ứng hoặc đòi lại tiền thì các đối tượng né tránh, vứt bỏ sim điện thoại cắt liên lạc.

Theo điều tra của cơ quan công an, bằng những thủ đoạn này, các đối tượng ở Công ty Lộc Phúc đã lừa đảo khiến nhiều khách hàng nộp tiền đặt cọc hoặc ký hợp đồng chuyển nhượng các lô đất thuộc các dự án “ma” mà công ty đã vẽ ra. Giá mỗi lô đất công ty bán cho khách hàng khoảng vài tỷ đồng, gấp hàng chục lần giá trị thực.

Với thủ đoạn này, Công ty Lộc Phúc đã thu lợi hàng chục tỷ đồng từ nhiều khách hàng. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của từng đối tượng trong vụ án./.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ