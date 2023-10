Người chứng kiến cô gái bị sát hại nhưng im lặng rời đi?

Theo đó, nạn nhân là chị Tr (26 tuổi, quê Bến Lức, Long An), cùng gia đình bán rau củ trong chợ đầu mối. Trước đó, khoảng 11h30 trưa 30/9, chị T. và một người nữ chở nhau vào bãi xe container của chợ đầu mối nông sản Thủ Đức để nói chuyện về việc tiền bạc.

Người đàn ông chứng kiến nữ nạn nhân bị sát hại nhưng lặng lẽ rời đi.



Nói chuyện được một lúc, chị T. quay lưng đi thì người phụ nữ bất ngờ kẹp cổ, quật ngã cô gái rồi dùng hung khí đâm hàng chục nhát vào vùng mặt, cổ nạn nhân.

Sau khi nạn nhân nằm bất động, người phụ nữ đã lấy trang sức, điện thoại cùng một số tài sản khác của nạn nhân rồi bỏ về nhà tắm rửa, lau sạch vết máu. Sau khi trích xuất camera, công an đã tìm tới bắt giữ người phụ nữ này.

...

Nghi phạm có tên là Nguyễn Thị Dung (39 tuổi) khách mối của gia đình nạn nhân. Đối tượng khai do có nợ nần, khi về bãi xe ở chợ thì phát sinh mâu thuẫn dẫn đến xảy ra án mạng. Hiện Công an TP Thủ Đức đang phối hợp cùng Công an TP.HCM để lấy lời khai, làm rõ vụ án mạng.

Theo quy định pháp luật, nếu người nào chứng kiến người khác bị đe dọa tính mạng, trong khả năng của mình mà không cứu thì có thể bị truy cứu về Tội không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Ngoài ra, người nào chứng kiến hành vi phạm tội nhưng không trình báo cơ quan chức năng thì có thể bị truy cứu về Tội không tố giác tội phạm.

Tác giả: Văn Kỳ

Nguồn tin: xahoi.congly.vn