Nữ ca sĩ xinh đẹp quê Nghệ An 32 tuổi chưa chồng có nhà phố to đẹp giữa TPHCM, đến bồn cầu cũng xịn

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi nữ ca sĩ Hà Nhi (quê Nghệ An) lần đầu hé lộ không gian sống đầy tinh tế của mình tại TP.HCM. Căn nhà phố 3 tầng là thành quả sau 10 năm nỗ lực không ngừng nghỉ của giọng ca Miêu Quý Tộc.
Ngôi nhà này không chỉ là nơi ở mà còn là hiện thân của niềm tin và sự nỗ lực. Hà Nhi nhớ lại: "Ngày xưa em có một người anh rất là giàu, trong tay anh ấy có rất nhiều tiền và đất, anh ấy mới nói với em một câu: 'Nhi ơi cố lên, tiến về Sài Gòn ta kiếm nhà mặt tiền"'.
"Trời, em nói: Ngông cuồng, bao giờ em có nhà ở Sài Gòn? Vậy mà hôm ngay em đã có một căn nhà tại Sài Gòn!" - Dù lúc đó còn nhiều mơ hồ, nhưng hôm nay, ở tuổi 32, nữ ca sĩ đã tự tay hiện thực hóa giấc mơ ấy.
Căn nhà phố hiện đại, ấm cúng với diện tích 120m2. Cô chia sẻ trong chương trình Nhà F: "Lúc mà em mua căn này em đâu có quan tâm gì đến diện tích đâu. Em thích là em mua à..." Cơ ngơi có khoảng sân vườn phía trước, mái che có thể mở ra khi muốn tắm nắng.
"Đây là ngôi nhà đầu tiên, một trong những cái gọi là ngôi nhà kỷ niệm, một cái cột mốc rất là đẹp trong cuộc đời của em" - giọng ca quê Nghệ An bộc bạch.
Trái ngược với vẻ ngoài sắc sảo và cá tính mạnh mẽ trên sân khấu, Hà Nhi chọn cho không gian sống phong cách hiện đại pha chút Wabi-sabi với tông màu trung tính như trắng, be, ghi xám.
Nữ ca sĩ lý giải về sự lựa chọn này: "Con người em quá phức tạp, quá màu sắc, vì vậy em phải chọn lại một cái ngôi nhà mang phong cách đối lập với em"
"Đó chính là phong cách nhìn nó đơn giản nhưng nó không đơn điệu, nhìn nó thực tế nhưng mà nó không thực dụng", giọng ca 9x tâm sự.
Phòng khách trưng bày bức tranh trừu tượng lớn và nhiều hoa tươi. Đặc biệt, Hà Nhi còn trang trí những "bông hoa tài lộc" với hy vọng mang lại may mắn. Phòng bếp thiết kế tối giản, sạch sẽ.
Di chuyển lên tầng hai bằng hệ thống thang máy kính hiện đại sẽ bắt gặp "trung tâm điều hành" đầy cảm hứng của nữ ca sĩ.
Đây là nơi Hà Nhi đặt văn phòng làm việc với những mảng tường cam rực rỡ - gam màu mà cô tin rằng sẽ kích thích tối đa sự sáng tạo.
Những chiếc kệ kính chạy dài là nơi lưu giữ "gia tài" âm nhạc đồ sộ với hàng loạt giải thưởng danh giá, Nút bạc YouTube và những album kỷ niệm chặng đường 10 năm ca hát đầy thăng trầm.
Hà Nhi gọi đây là nơi cô tiếp nạp năng lượng tích cực mỗi ngày để luôn cảm thấy mình đang sống và cống hiến hết mình
Điểm khiến khán giả bất ngờ nhất chính là mức độ đầu tư của Hà Nhi cho những không gian riêng tư.
Cô không ngần ngại chi mạnh tay cho khu vực phòng thu mà cô hóm hỉnh gọi là "Phòng chi", xuất phát từ việc cô đã "chi" rất nhiều tiền để đầu tư trang thiết bị âm nhạc chuyên nghiệp.
Trong đó có chiếc mic trị giá 150 triệu đồng, Hà Nhi không giấu được niềm tự hào khi đây là nơi ra đời của những bản hit triệu view.
Cô nói vui rằng, trong khi người khác gọi là phòng thu âm thì với cô, vì thu vào ít mà chi ra quá nhiều nên phải gọi là "Phòng chi" mới đúng bản chất.
Không chỉ đầu tư cho sự nghiệp, Hà Nhi còn dành sự quan tâm đặc biệt cho những trải nghiệm sống nhỏ nhất.
Bước lên tầng là một thế giới riêng của "nữ hoàng Hà Nhi", nơi có không gian riêng để trang điểm và phòng thay đồ, chứa những trang phục, phụ kiện của nữ ca sĩ.
Cô hài hước: "Đây là nơi trưng bày những đôi hài của Bạch Tuyết. Bạch Tuyết mỗi ngày sẽ thay một đôi và mãi vẫn chưa tìm được chàng trai nào đó để đeo cho mình đôi giày vừa size".
Còn đây là nơi Hà Nhi make up, sửa soạn xinh xắn và tươm tất trước khi gặp quý vị khán giả trong những đêm nhạc trọn vẹn.
Phòng ngủ của cô được thiết kế tối giản hết mức để đảm bảo một giấc ngủ ngon. Những gam màu rất nhã nhặn, tối giản.
Với Hà Nhi, đây là nơi mang lại cảm giác thoải mái nhất, thăng hoa nhất với những khoảnh khắc nghỉ ngơi bình an nhất
Phòng ngủ của Hà Nhi ngập tràn ánh sáng. Mỗi buổi sáng, cô kéo rèm ra có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Khi cần riêng tư thì đóng lại.
Nhà vệ sinh, phòng tắm cũng là nơi Hà Nhi cực kỳ chú trọng. Phòng vệ sinh ngay sát phòng ngủ được nữ ca sĩ lý giải là do... lười, chỉ một thời gian rất ngắn để cô có thể tiếp cận khu vực này.
Điều gây bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của chiếc bồn cầu thông minh trong phòng vệ sinh mà cô trân trọng gọi là "người tri kỷ".
Với Hà Nhi, đây là một người bạn luôn sẵn lòng mở lòng 24/7, biết sưởi ấm bệ ngồi và tự động phát sáng để chỉ đường cho cô trong những đêm tối mịt mờ.
Sự chân thành và cách cô "nhân hóa" những món đồ dùng tiện nghi khiến bất cứ ai khi nghe qua cũng phải mỉm cười vì sự duyên dáng và cách tận hưởng cuộc sống rất riêng của cô.
Hà Nhi khiêm tốn chia sẻ rằng công trình vẫn còn một tầng nữa đang trong quá trình hoàn thiện - nơi cô dự định làm không gian cầu nguyện và tĩnh tâm. Với nữ ca sĩ: "Về nhà sẽ là nơi mình được sạc pin lại và chuẩn bị năng lượng để bắt đầu một ngày mới".
Tác giả: ANNE
Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn