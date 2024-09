Nghi phạm ‘thụt két’ của công ty hơn 1 tỉ đồng chính là… giám đốc

Cơ quan công an tống đạt các quyết định - Ảnh: H.B.

Ngày 13-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Kim Tae Sung (quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Ông này là giám đốc nhưng bị cáo buộc đã "thụt két" nhiều lần của công ty.

Theo cơ quan công an, Công ty TNHH MTV Art In Paradise (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp ngày 15-11-2016, với ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm tranh và các tác phẩm nghệ thuật.

Người đại diện theo pháp luật là ông K.Y.J., chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Art In Paradise là ông M.Y.

Từ ngày 13-2-2023 đến 1-1-2024, Kim Tae Sung (51 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, trú đường Dương Đình Nghệ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) được ông M. Y. tuyển dụng vị trí giám đốc Công ty TNHH MTV Art In Paradise với chức trách, nhiệm vụ là điều hành mọi hoạt động, quản lý toàn bộ tài sản của công ty.

Tuy nhiên trong quá trình đảm nhiệm vị trí trên, do đang nợ nần lại mất khả năng chi trả và cần tiền sinh hoạt, nên nghi phạm trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là giám đốc của Công ty TNHH MTV Art In Paradise và là người trực tiếp quản lý toàn bộ tài sản để "thụt két".

Theo đó, Kim Tae Sung đã tham ô tài sản bằng cách rút tiền từ két sắt của công ty nhiều lần, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,1 tỉ đồng.

Sau khi phát hiện ngân quỹ bị thâm hụt, chủ doanh nghiệp đã có đơn trình báo Công an Đà Nẵng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an khẩn trương vào cuộc điều tra và xác định Kim Tae Sung là nghi phạm liên quan. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

