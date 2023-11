Nghi phạm cướp ngân hàng A.g.r.i.bank Cửa Lò đã bị bắt

Video: Tên cướp dùng dao khống chế nhân viên ngân hàng Agribank Cửa Lò

Chiều 15/11, theo nguồn tin riêng của VTC News, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng Agribank Cửa Lò.

Được biết, tên cướp đã bị bắt giữ khi đang bỏ trốn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hình ảnh tên cướp xông vào ngân hàng uy hiếp nhân viên được camera an ninh ghi lại. (Ảnh chụp từ clip)

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 14/11, tên cướp bất ngờ đi vào Ngân hàng Agribank Cửa Lò rồi bất ngờ rút dao khống chế nữ nhân viên ngân hàng, yêu cầu bỏ tiền vào túi nylon.

Tuy nhiên, nhờ sự tinh ý của bảo vệ và nhân viên ngân hàng nên mọi người hô hoán, lao vào tên cướp khiến y phải tháo chạy ra ngoài.

Mặc dù mọi người đã truy đuổi nhưng đối tượng rất hung hãn, dùng dao đe dọa rồi leo lên xe máy chờ sẵn phía ngoài cổng tẩu thoát.

Hiện Phòng Cánh sát Hình sự Công an Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: Báo VTC News