Một thanh niên uy hiếm nhân viên ngân hàng rồi nhanh chân tẩu thoát

Đối tượng (dấu X) khống chế 1 nhân viên ngân hàng Agribank thị xã Cửa Lò trong chiều ngày 14/11.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều ngày 14/11, tại Chi nhánh Agribank Cửa Lò. Lúc này một đối tượng từ ngoài đi vào dùng dao uy hiếp nhân viên đang làm việc. Ngay lập tức nhân viên này hô hoán, cùng lúc nhiều người khác xông vào để khống chế.

Clip người đàn ông khống chế nhân viên, để cướp tại ngân hàng Agribank chi nhánh tại thị xã Cửa Lò.

...

Bị phát hiện, đối tượng này đã nhanh chân chạy ra khỏi ngân hàng lên xe máy tẩu thoát.

Sau khi vụ việc xảy ra không lâu, thì trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video dài hơn 1 phút được cho là trích xuất từ camera quay tại Chi nhánh Agribank Cửa Lò.

Trong video ghi rõ cảnh nam thanh niên mặc áo khoác màu đỏ sẫm, đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt đi vào ngân hàng, cầm dao nhọn khống chế một nhân viên ngân hàng đang ngồi giao dịch với khách nhưng bất thành nên đành bỏ chạy.

Một lãnh đạo Agribank Nghệ An xác nhận thông tin sự việc nêu trên và cho biết: Hiện, lực lượng chức năng đang truy tìm đối tượng nói trên.

Tác giả: Điền Bắc



Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết