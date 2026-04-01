Nghi án con trai bị tâm thần phân liệt dùng bơm đánh bố tử vong

Hồi 7 giờ 20 ngày 1-4, bà Tr.T.S. (SN 1965, trú tại đường Quy Tức, phường Phù Liễn, TP Hải Phòng), đi xe đạp về đến đầu ngõ thì thấy con trai là Ph.Q.Ch. (SN 1984) đang đứng đầu ngõ. Khi về đến nhà thấy cổng mở, bà S. đi vào thì bàng hoàng phát hiện thấy chồng mình là ông Ph.V.V. (SN 1959) nằm bất động trên vũng máu trong sân ngay gần cổng.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Trên cơ thể ông V., phần đầu, gáy có nhiều vết thương do ngoại lực tác động. Liền đó, bà S. hô hoán người dân đến giúp đỡ...

Nhận được tin báo, Công an phường Phù Liễn đã khẩn trương có mặt, kết hợp cùng quần chúng nhân dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, ông V. đã tắt thở.

Ngay sau đó, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã xác định nghi phạm đã ra tay sát hại ông V. chính là Ph.Q.Ch.. Công an phường Phù Liễn đã dẫn giải Ch. về trụ sở Công an phường để điều tra, làm rõ.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Ch. khai nhận bị người đàn ông cầm chổi đánh nên Ch. đã lấy chiếc bơm dựng ở hiên nhà đánh nhiều nhát vào đầu, gáy người này rồi bỏ đi ra ngoài đường. Sau khi Ch. ra đến chợ thì bị Công an phường bắt giữ.

Người thân trong gia đình cho biết Ph.Q.Ch. đang điều trị tâm thần phân liệt hơn 16 năm nay.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động