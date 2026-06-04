Nghẹn lòng đám tang 4 người trong gia đình đuối nước: Hồi chuông cảnh báo trong những ngày hè

Tang thương bao phủ ngôi nhà nhỏ

Ngày 3/6, rất đông người dân, hàng xóm đã sắp xếp công việc để tới chia buồn với gia đình anh Nguyễn Hoài Nam (SN 1988, thôn Đại Đồng, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Rất đông người dân, hàng xóm, các ban ngành đã đến chia buồn với gia đình.



Trong căn nhà nhỏ, tiếng khóc của người thân không ngừng vang lên, không khí tang thương bao trùm. Trên bàn thờ, 2 di ảnh mẹ con chị Phạm Thị Hồng Nh. (SN 1991) và con gái Nguyễn Thùy D. (SN 2021) đặt cạnh nhau khiến bất cứ ai đến viếng cũng không khỏi nghẹn lòng.

Nỗi đau quá lớn khiến anh Nam vô cùng suy sụp, nhưng anh vẫn đứng đó, một phần để tổ chức tang lễ cho vợ con, nhưng quan trọng hơn là trở thành chỗ dựa cho người con gái duy nhất thoát khỏi bàn tay tử thần.

Trên bàn thờ, 2 di ảnh mẹ con đặt cạnh nhau khiến bất cứ ai đến viếng cũng không khỏi nghẹn lòng.



Năm 2016, vợ chồng anh chị kết hôn và có với nhau hai con gái. Ngày 2/6, ba mẹ con về nhà ông bà ngoại ở xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, để nghỉ hè. Ngôi nhà của gia đình chỉ cách sông Ngàn Phố vài trăm mét.

Chiều 2/6, chị N. cùng 2 con gái và 3 người con của anh trai ra khu vực thượng nguồn sông Ngàn Phố để tắm mát và vui chơi. Lúc này, chị N. cùng ba cháu nhỏ lên một chiếc thuyền bằng nhôm của người dân đánh cá đang neo đậu gần bờ để chơi. Trong lúc sử dụng thì chiếc thuyền bất ngờ bị lật khiến cả bốn người rơi xuống nước.

Phát hiện sự việc, người con gái còn lại của chị N. hoảng loạn chạy về khu dân cư kêu cứu. Người dân và người thân lập tức lao ra hiện trường tìm kiếm, song mọi nỗ lực đều không thành.

Hai nạn nhân còn lại là con của gia đình anh Phạm Văn Tuyến (SN 1987), trú tại thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2. Dịp nghỉ hè năm nay, gia đình cho các con sang nhà ông bà nội chơi, đồng thời gặp gỡ cô ruột và người thân từ xa trở về quê. Không ai nghĩ rằng chuyến sum họp đầu hè lại trở thành cuộc chia ly đau đớn.

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Tăng cường phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh

Theo đại diện chính quyền, vị trí xảy ra tai nạn là khúc sông có mực nước rất sâu, thời điểm phát hiện vụ việc quá muộn, khi lực lượng chức năng và người dân tiếp cận được các nạn nhân, cả bốn người đều đã tử vong do ngạt nước.

Hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh Hồ Thắng.



Trước đó, nhằm nâng cao ý thức phòng, chống tai nạn đuối nước, chính quyền địa phương, Đoàn xã phối hợp cùng Công an xã, BCH các thôn tiến hành khảo sát, cắm biển cảnh báo tại các khu vực ao, hồ, sông, suối tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên địa bàn. Tuy nhiên, tai nạn thương tâm vẫn diễn ra.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ gia đình đưa các nạn nhân về quê mai táng, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên người thân vượt qua mất mát.

Chính quyền xã Sơn Kim 1 đã cắm biển cảnh báo tại những khu vực nước sâu nhưng tai nạn vẫn diễn ra.



Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh này đã ghi nhận liên tiếp nhiều vụ đuối nước nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của ít nhất 7 học sinh và trẻ em. Con số này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp khi địa phương vừa bước vào cao điểm mùa nắng nóng.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký ban hành Công điện về tăng cường phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh, yêu cầu các địa phương khẩn trương vào cuộc, siết chặt trách nhiệm, không để xảy ra các vụ việc do chủ quan, buông lỏng quản lý.

Đồng thời, tỉnh yêu cầu các địa phương phải hoàn thành rà soát toàn bộ khu vực tiềm ẩn nguy cơ như ao, hồ, sông, suối, kênh mương, công trình xây dựng… Trên cơ sở đó, bắt buộc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn như lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn, bố trí lực lượng quản lý tại các "điểm đen".

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn