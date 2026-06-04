Hà Tĩnh: Công khai 383 trường hợp nợ thuế, tiền phạt và chậm nộp hơn 89 tỷ đồng

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Theo thông báo của Thuế cơ sở 2 tỉnh Hà Tĩnh, tổng số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp của 383 NNT được công khai đến thời điểm ngày 27/5/2026 là 89.079.922.502 đồng.

Đây là các trường hợp thuộc diện công khai thông tin theo quy định tại Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo danh sách được công bố, trong tổng số hơn 89 tỷ đồng nợ thuế, nhóm NNT thuộc địa bàn cơ quan Thuế mã số 4208 chiếm phần lớn, với số tiền trên 58,83 tỷ đồng. Trong khi đó, nhóm NNT thuộc cơ quan Thuế mã số 4207 có tổng số nợ hơn 30,24 tỷ đồng.

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Danh sách công khai bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức hoạt động trên địa bàn các huyện, thị xã thuộc phạm vi quản lý của Thuế cơ sở 2 tỉnh Hà Tĩnh. Nhiều đơn vị có số nợ thuế từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng.

Trong nhóm thuộc cơ quan Thuế 4208, một số đơn vị có số nợ lớn được công khai gồm: Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây dựng 5-3 với số nợ hơn 2,15 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Cường Tân Tiến nợ hơn 3,33 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thành Thịnh nợ hơn 1,73 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Hải Long nợ hơn 1,87 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhật Mậu nợ trên 1,52 tỷ đồng.

Đối với địa bàn cơ quan Thuế 4207, một số trường hợp có số nợ lớn gồm: Công ty TNHH KSTT nợ trên 6,33 tỷ đồng; Công ty TNHH Vận tải Tuấn Hóa nợ hơn 2,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Hán Thương nợ hơn 2,6 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Công trình 868 nợ gần 12 tỷ đồng.

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn