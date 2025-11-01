Nghe thấy tiếng khóc, tên trộm xe ô tô có hành động bất ngờ

Your browser does not support the video tag.

Một người đàn ông đã trộm xe mà không hề hay biết có một em bé đang ngủ ở ghế sau. Vụ việc xảy ra tại Mỹ và đã được camera giám sát ghi lại.

Trước đó, mẹ của đứa trẻ đã để xe nổ máy trong vài giây để đi mua đồ. Ngay lúc đó, tên trộm lợi dụng cơ hội để lên xe và bỏ trốn khỏi hiện trường mà không hề biết rằng cô không đi một mình.

Trong lúc bỏ trốn, người đàn ông nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ. Khi quay lại, anh ta thấy một em bé ngồi ở ghế sau. Ngay sau đó, tên trộm này đã có một quyết định bất ngờ.

Camera giám sát đã ghi lại khoảnh khắc tên trộm quay lại, đỗ xe trước cửa hàng và bước ra ngoài. Người mẹ chạy về phía xe, bế đứa trẻ và ôm chầm lấy con với vẻ mặt nhẹ nhõm rõ rệt.

Mặc dù tỏ ra hối hận, tên trộm vẫn không thể trốn thoát. Cảnh sát đã tìm thấy người đàn ông ngay sau đó và bắt giữ hắn vì tội trộm xe. Đứa bé không bị thương và được trả về cho mẹ. Người mẹ rất mừng vì vụ việc đã không kết thúc trong bi kịch.

