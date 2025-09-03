Ngắm kỹ dàn VinFast VF 9 tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh: 12 xe 'thửa' riêng cho CSGT, bản mui trần được tinh chỉnh đặc biệt

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, dàn xe VinFast VF 9 đã thu hút được nhiều sự chú ý của người dân hai bên đường. Trong đó có 2 biến thể gồm VF 9 mui trần và VF 9 dành cho lực lượng Cảnh sát giao thông.
Đây không phải lần đầu tiên những chiếc VinFast VF 9 mui trần xuất hiện công khai trước công chúng. Trước đó, mẫu xe này đã được sử dụng trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
VinFast cho biết, có tổng cộng 4 chiếc VF 9 mui trần được hoàn thiện gấp rút nhằm bàn giao cho Bộ Công an dịp lễ kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2/9. Trước đó, hãng xe này đã bàn giao 6 chiếc VF 9 mui trần cho Bộ Quốc phòng nhằm phục vụ diễu binh, diễu hành mừng đại lễ 30/4.
So với VinFast VF 9 tiêu chuẩn, biến thể mui trần được tùy biến nhiều chi tiết để phù hợp với yêu cầu. Cụ thể, ngoại thất mang màu sơn ngoại thất xanh quân đội, viền trắng dọc toàn bộ thân xe và vòm bánh, làm nhiệm vụ xe chỉ huy, dẫn đầu Khối Quân đội nhân dân Việt Nam và Khối Công an nhân dân.
Thiết kế mặt ca-lăng trước được thay bằng vật liệu chrome đặc biệt và gắn Quân hiệu và Công an hiệu để phù hợp với xe dùng trong các nghi lễ trọng đại của đất nước. Khe gió trên nắp capo giống VF 9 tiêu chuẩn cũng không còn, được thay đổi thành loại kín.
Về kết cấu, những chiếc xe VinFast VF 9 phiên bản mui trần đặc biệt đã được cắt bỏ toàn bộ trụ B, C, D, đồng thời cắt rời phần liên kết giữa mui xe với trụ A. Các chi tiết sau đó được xử lý toàn bộ bề mặt nhằm đảm bảo ráp nối chính xác và tăng tính thẩm mỹ tối đa
Chưa hết, chiếc VinFast VF 9 mui trần có khoảng sáng gầm xe được nâng cao hơn 20mm, để đáp ứng nhu cầu sử dụng đặc thù. Tổng thời gian thực hiện cho 4 chiếc xe phục vụ đại lễ 2/9 là gần 2.400 giờ.
Tiếp đến là dàn VinFast VF 9 của lực lượng Cảnh sát giao thông. Hãng cho biết, có tổng cộng 12 chiếc được hoàn thiện riêng cho lực lượng này với một số chi tiết được tinh chỉnh.
Thay đổi dễ nhận thấy nhất là lưới tản nhiệt nan dọc chrome giống với mẫu VF 9 mui trần, nhưng không được đính Công an hiệu. Tiếp đến là lược bỏ khe gió trên nắp capo và thay thành loại kín liền mạch.
Một số điểm mới khác theo quy chuẩn của Bộ Công an như bổ sung huy hiệu, cột cờ, đèn, còi… để phục vụ các mục đích riêng. VinFast cho biết để hoàn thiện lô xe VF 9 này cần khoảng 60 đến 80 giờ trên mỗi chiếc xe.
Ngoài ra, phần lớn ngoại thất của chiếc VinFast VF 9 của lực lượng Cảnh sát giao thông không thay đổi. Xe sử dụng trần thép thay vì loại trần kính. Bộ mâm 21 inch dạng đặc cho thấy nhiều khả năng xe thuộc bản Plus, là bản dùng hai mô-tơ điện cho công suất 402 mã lực, 620 Nm mô-men xoắn và tầm vận hành khoảng 600 km/lần sạc.
Tác giả: Hoàng Dũng
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn