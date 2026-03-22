Nam thanh niên 20 tuổi đặt máy quay lén tại nhà vệ sinh nữ

Ngày 22-3, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Tây Hồ (TP Hà Nội) vừa xử lý T.Đ.H. (20 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) về hành vi sử dụng điện thoại di động quay lén trong khu vực nhà vệ sinh nữ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, số 258 Võ Chí Công (phường Tây Hồ).

Cảnh sát lập biên bản xử lý nam thanh niên.



Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 16 giờ 35 phút ngày 18-3, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận tin báo của người dân về việc xảy ra vụ việc gây rối tại địa điểm trên. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ.

Tại đây, tổ công tác phát hiện T.Đ.H. có hành vi dùng điện thoại quay lén trong nhà vệ sinh nữ.

Làm việc với lực lượng chức năng, đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Sau đó, tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Tây Hồ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động