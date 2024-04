Ngày 8/4, Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 7h20 cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo, nam sinh P.C.C. (22 tuổi, ở Ninh Bình), sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải rơi từ tầng 5 xuống đất.

Hiện trường nơi phát hiện sự việc.



Ngay sau đó, công an đã tới phong toả hiện trường. Nam sinh cũng đã được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu. Nam sinh C. là sinh viên năm thứ 4 của trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Theo Công an quận Thanh Xuân, do vết thương quá nặng, đến khoảng 9h cùng ngày, nam sinh C. đã tử vong. Được biết, nam sinh này có biểu hiện trầm cảm trước đó.

Hiện vụ nam sinh rơi từ tầng 5 tòa nhà trong trường đại học, tử vong đang điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Tác giả: Gia Đạt

Nguồn tin: kienthuc.net.vn