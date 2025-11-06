N/a/m s/i/n/h bị đ/á/n/h trọng thương ở trường đã t/ử v/o/n/g

Một góc Trường cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa - nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: CTV

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, sau khi em T. bị đánh hội đồng, gia đình chuyển T. xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa điều trị, nhưng sau đó các bác sĩ chẩn đoán T. bị chấn thương nặng, khó qua khỏi.

Gia đình đưa T. về nhà chăm sóc từ ngày 1-11, đến chiều 5-11, T. tử vong tại nhà riêng.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, theo thông tin từ Trường cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa (đóng tại xã Triệu Sơn), vụ việc xảy ra vào giờ ra chơi tiết 2 sáng thứ Sáu ngày 31-10, tại phòng học E302 (tầng 3) của nhà trường.

Khi đó, học sinh N.T.A.T., 15 tuổi, trú tại tổ dân phố Học Thượng, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, học lớp điện công nghiệp 65B2, ngành điện công nghiệp (đồng thời đang học lớp 10, hệ giáo dục thường xuyên) bị một nhóm bạn lớp 11 học ở tầng 2 cùng tòa nhà lên đánh khi đang ngồi chơi, xem điện thoại trong lớp học.

Khi vụ việc xảy ra, một số thầy cô đang giải lao ở các phòng học cùng tầng được học sinh phản ánh đã sang phòng E302 đưa em N.T.A.T. xuống phòng y tế của trường để sơ cứu ban đầu.

Nhận thấy tình trạng sức khỏe của em T. nguy cấp, lãnh đạo nhà trường đã gọi điện thoại đề nghị Bệnh viện An Việt ở xã Triệu Sơn đưa ô tô đến chở em T. đi cấp cứu và thông báo cho gia đình em T. biết.

...

Sau khi đưa em T. đi cấp cứu, lãnh đạo nhà trường đã họp khẩn các bộ phận liên quan, cử cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ gia đình nạn nhân trong khi cấp cứu, chăm sóc em T. tại Bệnh viện An Việt, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Lãnh đạo nhà trường đã đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ một phần kinh phí điều trị cho nạn nhân.

Bên cạnh đó, ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã thông báo với Công an xã Triệu Sơn để vào cuộc điều tra, làm rõ.

Công an xã Triệu Sơn đã cử hai tổ điều tra, tìm ra bốn học sinh lớp 11 của nhà trường đánh học sinh N.T.A.T. phục vụ công tác điều tra.

Nhà trường đã thông báo cho phụ huynh bốn học sinh đánh em T. biết và phối hợp giải quyết vụ việc.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Hà Đồng

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ