Mỹ nhân Việt gây ấn tượng với vai tiểu tam trên phim Việt giờ vàng VTV

Cù Thị Trà (sinh năm 1999) sở hữu chiều cao lý tưởng, gương mặt ăn ảnh cùng vóc dáng nóng bỏng.
Nhờ gương mặt và body chuẩn, Cù Thị Trà thường được “chọn mặt gửi vàng” cho những vai diễn yêu cầu ngoại hình sắc sảo và diễn xuất cá tính.
Đáng chú ý nhất phải kể đến sự xuất hiện của Cù Thị Trà trong phim Chúng Ta Của 8 Năm Sau với vai diễn Anh Thu - người thứ ba chủ động dụ dỗ chồng người khác.
Trà được nhận xét đã lột tả trọn vẹn sự lẳng lơ, trơ trẽn của nhân vật.
Thậm chí, hình tượng tiểu tam thành công đến mức netizen còn gọi Cù Thị Trà là “tiểu tam đáng ghét nhất vũ trụ”.
Ngoài đời, Cù Thị Trà nhận nhiều lời khen bởi sắc vóc xinh đẹp.
Trà cũng sở hữu gu thời trang cá tính, diện những bộ đồ cắt xẻ táo bạo, khoe trọn vóc dáng của mình.
Hiện tại ngoài đóng phim, Cù Thị Trà vẫn duy trì công việc làm người mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng thời trang.
Nhiều người nhận xét Cù Thị Trà sở hữu gương mặt "búng ra tiểu tam"
Cù Thị Trà sở hữu gương mặt sắc sảo, cá tính cùng vóc dáng cuốn hút. Ảnh: FBNV
