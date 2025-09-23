MV dính nghi vấn quảng cáo cá độ, Ưng Hoàng Phúc và nhóm Ngũ Hổ Tướng bị công an mời làm việc

Ngày 22-9, một nguồn tin cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP HCM đã gởi giấy mời nhóm nghệ sĩ, ê kip tham gia phim ngắn và MV của nhóm Ngũ Hổ Tướng lên làm việc.

Theo đó, giấy mời được gởi đến ông Nguyễn Quốc Thanh (tức ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, SN 1981) cùng các thành viên của nhóm Ngũ Hổ Tướng là ca sĩ Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng, Lâm Chấn Huy. Những người này sẽ làm việc với lực lượng công an TP HCM vào lúc 8 giờ ngày 23-9 để làm rõ hành vi quảng cáo cờ bạc trong MV vừa ra mắt.

Theo đó, trong MV vừa ra mắt nhóm này đã cho xuất hiện tên một trang web cá độ khi liên tục xuất hiện tên web trên ly nước, trên áo, bao bì,...Cư dân mạng cho rằng nhóm này đang công khai quảng cáo cờ bạc chứ không còn là trá hình; đồng thời cư dân mạng đề nghị Công an TP HCM vào cuộc, xử lý nghiêm để làm gương.

Trên trang Facebook có tick xanh, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc chia sẻ: "Về câu chuyện ồn ào từ hôm qua đến hôm nay, Phúc xin chia sẻ là Phúc không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19h ngày 18/9 trên các nền tảng của Phúc cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó".

Hiện vụ việc đang xôn xao dư luận và Công an TP HCM đang khẩn trương làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

