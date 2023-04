Một trường THPT kêu gọi góp 2,655 tỉ đồng mừng ngày thành lập trường

Trường THPT Lê Văn Hưu, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, ban giám hiệu Trường THPT Lê Văn Hưu (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) có kế hoạch kêu gọi đóng góp tổng kinh phí là 2,655 tỉ đồng.

Nhiều cựu học sinh "choáng váng", mong trường tổ chức lễ kỷ niệm ấm cúng, ý nghĩa thay vì phô trương.

"Choáng váng" với số tiền dự chi làm lễ kỷ niệm

Số tiền được phân bổ chi như sau: Xây dựng nội thất nhà truyền thống từ 350 - 450 triệu đồng; sơn, làm lan can khu hiệu bộ ba tầng là 300 triệu đồng; xây dựng thư viện xanh là 200 triệu đồng; trang trí khuôn viên trường là 80 triệu đồng; biên tập, xuất bản và in kỷ yếu 1.500 cuốn là 225 triệu đồng; làm phóng sự, viết bài trên báo, đưa tin trên đài truyền hình, in báo, bảng biểu, lắp đặt panô, áp phích là 150 triệu đồng;

Giấy mời, lễ tân, tổ chức thể thao, văn nghệ, đốt lửa trại 100 triệu đồng; thuê tổ chức sự kiện 300 triệu đồng; tiệc đứng sau lễ kỷ niệm khoảng 1.500 người (đại biểu, các thế hệ thầy cô giáo, cựu học sinh) từ 450 - 500 triệu đồng;

Quà lưu niệm cho các thầy, cô giáo, đại biểu là 250 triệu đồng; công tác an ninh bảo vệ, y tế 50 triệu đồng; kinh phí dự phòng 50 triệu đồng; xây dựng công trình đặt tượng nhà sử học Lê Văn Hưu tại khuôn viên trường, dự kiến 900 triệu đồng.

Sau khi nhận được kế hoạch kêu gọi đóng góp kinh phí nêu trên, nhiều cựu học sinh của trường đã "choáng váng" và không đồng tình với nhà trường.

Một cựu học sinh Trường THPT Lê Văn Hưu chia sẻ: Việc tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường là dịp để cựu học sinh về thăm lại trường cũ, tri ân thầy cô giáo. Nhà trường nên tổ chức trang trọng, ấm cúng, ý nghĩa, tiết kiệm; không nên phô trương, hình thức, gây lãng phí tiền bạc, thời gian.

Nhiều cựu học sinh khác cho biết trong các mục chi cho hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, không thấy trường kêu gọi đóng góp xây dựng quỹ khuyến học nhà trường. Trong khi đó, một số khoản dự kiến chi cho lễ kỷ niệm không hợp lý, như chi cho tiệc đứng 1.500 khách, chi thuê tổ chức sự kiện 300 triệu đồng… nên họ không ủng hộ, không đóng góp kinh phí.

Một góc Trường THPT Lê Văn Hưu, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa)



Hiệu trưởng trường THPT nói gì?

Xác nhận với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Đình Sinh - hiệu trưởng Trường THPT Lê Văn Hưu - nói kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, với tổng kinh phí dự kiến kêu gọi đóng góp 2,655 tỉ đồng là do ban giám hiệu nhà trường ban hành, đăng tải.

Kế hoạch và dự kiến kêu gọi đóng góp kinh phí này chưa được báo cáo cụ thể với thường trực Huyện ủy Thiệu Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

"Dự kiến tháng 5 tới nhà trường sẽ báo cáo cụ thể với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Đến nay, nhà trường đã nhận được hơn 850 triệu đồng của các cựu học sinh đóng góp. Nhà trường sẽ chi số kinh phí này đúng mục đích cho lễ kỷ niệm" - ông Lê Đình Sinh cho biết.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 13-4, ông Tạ Hồng Lựu - phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa - cho biết: "Trường THPT Lê Văn Hưu nên huy động đóng góp kinh phí để tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường ở mức vừa phải, không nên ấn định số kinh phí huy động.

Nhà trường cần có cách làm phù hợp, không ép buộc. Qua đây để hiệu trưởng rút kinh nghiệm trong việc kêu gọi xã hội hóa".

