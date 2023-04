CLIP: Cướp ngân hàng ở Đà Nẵng, công an đang khám nghiệm hiện trường

Your browser does not support the video tag.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp ngân hàng tại Đà Nẵng

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, một đối tượng (chưa rõ tên tuổi) cầm roi điện và một vật giống súng tiến vào chi nhánh ngân hàng ở số 1-3 đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Công an bảo vệ hiện trường, truy tìm nghi phạm

Chi nhánh ngân hàng nằm ở đường Đống Đa, trung tâm thành phố Đà Nẵng

... Chi nhánh ngân hàng bị phong tỏa để phục vụ điều tra

Theo một nhân viên làm việc tại ngân hàng, đối tượng nhanh chóng kéo sập cửa và uy hiếp, yêu cầu đưa tiền.

Sau khi lấy được tiền, người này nhanh chóng lên xe gắn máy để bỏ trốn.

Hiện công an đang vào cuộc điều tra, truy xuất camera an ninh để truy bắt nghi phạm.

Tác giả: HẢI ĐỊNH

Nguồn tin: Báo Người Lao Động