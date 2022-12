Một nam diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng đột ngột qua đời ở tuổi 40

Mới đây làng giải trí Hàn Quốc đã không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi của nam diễn viên kiêm người mẫu Ye Hak Young.

Được biết Ye Hak Young qua đời vào sáng ngày 24/12, hưởng dương 40 tuổi. Hiện nguyên nhân chính xác cái chết của nam diễn viên vẫn chưa được tiết lộ.

Thông tin nam diễn viên kiêm người mẫu Ye Hak Young qua đời ở tuổi 40 khiến khán giả bàng hoàng.



Theo báo chí Hàn Quốc, tang lễ của Ye Hak Young sẽ được cử hành tại bệnh viện Sungsim của Đại học Hallym ở Anyang, Gyeonggi-do. Ye Hak Young sẽ được chôn cất tại Gwangju, tỉnh Gyeonggi.

Ye Hak Young ra mắt khán giả vào năm 2001, được biết đến là một người mẫu nam nổi tiếng vào thời điểm đó. Dần về sau, Ye Hak Young thử sức với vai trò diễn viên khi góp mặt trong các bộ phim điện ảnh, truyền hình, tạo được không ít dấu ấn ở địa hạt này.

Ye Hak Young xuất hiện trong phim sitcom đình đám Nonstop 4 của đài MBC vào năm 2003. Đồng thời Ye Hak Young cũng gây chú ý khi đóng vai chính trong các bộ phim như Anatomy Classroom (2007), Father and Mary and Me (2008), Belly Button (2013)...

... Ye Hak Young từng là diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng.



Năm 2009, Ye Hak Young bất ngờ bị bắt vì nghi ngờ buôn lậu và sử dụng thuốc lắc. Bê bối khiến Ye Hak Young phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật 3 năm.

Phải đến 2014, nam diễn viên mới xuất hiện công khai trước công chúng thông qua một dự án kinh doanh ở trung tâm mua sắm và một vài chương trình tạp kỹ.

Tuy nhiên, anh tiếp tục tự hủy hoại danh tiếng bản thân với những bê bối đời tư trong năm 2019. Cụ thể vào thời điểm đó, SBS News đưa tin Ye Hak Young bị bắt khi lái xe trong tình trạng say xỉn. Nam người mẫu bị phạt, không giam giữ.

Trước đó, vào ngày 16/2/2019, Ye Hak Young bị cảnh sát bắt gặp ngủ trong xe đậu trên đường ở Seoul. Tại thời điểm bị phát hiện, nồng độ cồn trong máu là 0,067% - mức tạm giữ giấy phép.

Sau các tin tức liên quan đến lái xe sau khi uống rượu, tên tuổi của Ye Hak Young giảm sức hút. Kể từ đó đến nay, Ye Hak Young sống kín tiếng và không xuất hiện trên truyền thông.

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: saostar.vn