Mẹ mất, em trai bị thiểu năng trí tuệ

Ngân là con gái lớn trong một gia đình nghèo ở ấp Tân Đông A, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Gia đình không có đất sản xuất, cha em không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy. Mẹ em là công chức Tư pháp xã Thanh Bình, vừa đột ngột qua đời vào tháng 7-2025 sau cơn bạo bệnh. Em trai Ngân mới 9 tuổi, lại mắc bệnh bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ, không nói năng được.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Ngân luôn nỗ lực trong học tập. Nhiều năm liền em đạt danh hiệu học sinh giỏi, thi đậu vào Trường Đại học Đồng Tháp. Suốt năm học đầu tiên, ngoài giờ học, Ngân đi làm thêm tại quán giải khát để phụ cha lo chi phí ăn học. Biến cố mất mẹ khiến Ngân phải nghỉ làm, về nhà phụ cha chăm sóc em nhỏ.

Chia sẻ về ước mơ, Ngân rụt rè bày tỏ: “Em chỉ mong có đủ điều kiện để tiếp tục đi học trong 3 năm tới, không bị nghỉ giữa chừng, và có tiền thuốc men lo cho em trai bệnh tật”. Ước mơ giản dị nhưng lại khó thực hiện khi chi phí học tập, ăn ở mỗi năm từ 30-40 triệu đồng, vượt ngoài khả năng của người cha lao động tự do.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 25-41.

Tác giả: TRỌNG TRUNG - TÍN HUY

Nguồn tin: sggp.org.vn