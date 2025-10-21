Máy cày lao xuống vực khiến 3 người tử vong, 22 người bị thương

Your browser does not support the video tag.

Ba người, bao gồm hai trẻ em, đã tử vong và 22 người khác bị thương sau khi một chiếc máy cày lao xuống vực ở vùng Para, huyện Jhabua, Ấn Độ, vào tối ngày 19/10.

Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường Para–Rajgarh gần Dataya Ghat. Theo cảnh sát, các nạn nhân đang trên đường trở về làng Semalkhedi Para sau khi ghé thăm khu chợ hàng tuần Rajgarh thì chiếc máy cày mất kiểm soát trên một con dốc gần Dataya Ghat và lao xuống vực.

Những người tử vong được xác định là Sepu Singh Dindor (25 tuổi), Kamlesh Dindor (8 tuổi) và Anil Dindor (12 tuổi), tất cả đều là cư dân địa phương. Hai người khác bị thương nặng và đã được đưa đến Dahod, Gujarat để cấp cứu, trong khi 20 nạn nhân còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện cộng đồng ở quận Para và Jhabua.

Chính quyền địa phương đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn. Những phát hiện ban đầu cho thấy nguyên nhân có thể do quá tải và lỗi của tài xế.

