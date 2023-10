Mâu thuẫn giành khách, hai anh em tài xế xe ôm công nghệ đâm người

Ngày 21-10, Công an phường An Phú cùng Công an TP Thủ Đức (TP HCM) điều tra vụ tài xế xe ôm bị đâm trên đường Mai Chí Thọ.

Nơi anh L. bị đâm gục.



Trước đó, tối 20-10, anh N.T.L. (30 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đậu xe trên lề đường Mai Chí Thọ, đoạn giao đường dẫn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (phường An Phú) chờ khách thì có 2 thanh niên đi xe máy chạy đến đánh anh L. ngã xuống.

Một trong hai thanh niên sau đó rút dao đâm anh L. 2 nhát, khiến anh gục xuống, hai thanh niên bỏ chạy.

Lúc này, người dân gần đó đến can ngăn và đưa anh L. đi cấp cứu trong tình trạng chảy máu nhiều, vết thương hở.

...

Công an TP Thủ Đức cùng lực lượng liên quan có mặt truy xét những người liên quan.

Bước đầu, xác định 2 nghi phạm trên là Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Cao Trung (anh em, cùng làm nghề tài xế xe ôm công nghệ). Họ thừa nhận hành vi là do mâu thuẫn tranh giành khách.

Trước đó 3 ngày, theo yêu cầu đặt cuốc xe trên ứng dụng xe công nghệ, Trung đến phường An Phú đón khách. Trung và anh L. xảy ra mâu thuẫn giành khách nên anh L. có rút dao ra hăm dọa.

Chiều 20-10, Trung kể cho Thắng nghe rồi xảy ra vụ việc trên.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động