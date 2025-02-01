Mâu thuẫn gia đình, sát hại mẹ vợ và vợ hờ rồi tự sát

Chiều tối 22/9, Công an tỉnh Tây Ninh hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường lấy lời khai một số nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ nổ súng tại ấp 3, xã Cần Giuộc khiến 1 người chết, 2 người bị thương (đang được cấp cứu tại bệnh viện).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h50 cùng ngày, người dân tại ấp 3, xã Cần Giuộc, nghe nhiều tiếng nổ xảy ra tại một căn nhà trong ấp nên chạy đến kiểm tra.

Hai nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện.



Tại hiện trường người dân phát hiện bà Nguyễn Thị Phúc (SN 1962) và con gái Trần Thúy An (SN 1985) bị thương nặng nên chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Gần đó là Đậu Tuấn Anh (SN 1972, quê tỉnh Đồng Nai, chồng không hôn thú với chị An) tử vong, trên người có vết thương. Vụ việc được người dân báo với Công an.

Hiện trường được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an xã Cần Giuộc phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Các tổ nghiệp vụ tiến hành lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera khu vực để làm rõ.

Bước đầu nhận định, do mâu thuẫn gia đình, Tuấn Anh đã ra tay với mẹ vợ và vợ sau đó tự sát.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: M.Đức

Nguồn tin: cand.com.vn

