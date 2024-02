Lý do Hải Tú đã unfollow Sơn Tùng?

Mới đây, thông tin Hải Tú nhấn nút bỏ theo dõi Sơn Tùng trên các trang mạng xã hội đang khiến khán giả không ngừng xôn xao.

Sơn Tùng từng nằm trong danh sách follow của Hải Tú.

Trước đó, Sơn Tùng là tài khoản nằm trong danh sách những người mà Hải Tú theo dõi trên mạng xã hội, tuy nhiên đến hiện tại danh sách theo dõi của cô nàng chỉ còn lại 2 tài khoản của công ty M-TP Ent. Hiện những động thái này của Hải Tú trên mạng xã hội đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Đến hiện tại, danh sách follow của "nàng thơ" chỉ còn 2 tài khoản của công ty.

Hải Tú gây xôn xao với bài đăng giữa đêm muộn: "Không ai có thể thay đổi được quá khứ"

Không chỉ thẳng tay bỏ theo dõi Sơn Tùng, Hải Tú còn thu hút nhiều sự tò mò khi đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý lên trang cá nhân với nội dung:"No one can change the past…" (Tạm dịch: Không ai có thể thay đổi được quá khứ).

Trên khắp các diễn đàn, cư dân mạng đã liên tục đặt ra những nghi vấn liên quan đến động thái lạ này của nữ diễn viên sinh năm 1997. Một số ý kiến đã cho rằng hành động này của Hải Tú rất có thể chính là nhằm quảng bá cho sản phẩm âm nhạc mới của Sơn Tùng.

Minh chứng là vào tháng 3/2023, trong một đêm nhạc ở Thủ đô Hà Nội, chiếc màn hình LED trên sân khấu biểu diễn của Sơn Tùng đã hiển thị dòng nội dung: "Chúng ta không thể quay trở lại quá khứ. Chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra với chúng ta. Nhưng chúng ta có thể thay đổi tương lai. Bằng cách làm đúng điều trong hiện tại".

... Dòng chữ xuất hiện trên sân khấu biểu diễn của Sơn Tùng hồi năm 2023 có xuất hiện hai chữ "quá khứ", trùng hợp với dòng trạng thái mới nhất của Hải Tú.

Thời điểm mà dòng chữ này xuất hiện, nhiều khán giả đã cho rằng đây chính là cách mà Sơn Tùng thả "hint" về sản phẩm âm nhạc mới. Thế nên, khi liên kết đoạn văn này với dòng trạng thái mới nhất của Hải Tú thì người hâm mộ thấy rõ rằng cả hai có nội dung khá tương đồng với nhau. Liệu rằng đây chỉ là một sự trùng hợp hay thật sự là Hải Tú đang phát "tín hiệu" về sự trở lại của Sơn Tùng trong năm nay?

Sơn Tùng và Hải Tú trong lần bị bắt gặp xuất hiện tại nhà riêng

Sơn Tùng - Hải Tú liên tiếp vướng tin đồn tình cảm trong khoảng thời gian dài. Trước đó, cả hai từng nhiều lần bị soi diện đồ cặp, check-in cùng địa điểm. Đặc biệt, cặp đôi còn bị bắt gặp ở nhà riêng của Sơn Tùng những ngày cận Tết, khiến nghi vấn yêu đương càng có thêm cơ sở để khẳng định. Tuy nhiên tới nay, Sơn Tùng và Hải Tú vẫn chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm.

Cách đây ít ngày, Hải Tú cũng thu hút nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng khi đăng tải lên story trang cá nhân bức ảnh được cho là bối cảnh quay MV hoặc sân khấu sự kiện nào đó do công ty của Sơn Tùng tổ chức. Vậy nên, khán giả càng có cơ sở để tin rằng dù là sản phẩm âm nhạc mới hay sự kiện nào đó của Sơn Tùng trong năm nay rất có thể sẽ có sự góp mặt của "nàng thơ" Hải Tú.

