Lời khai của nghi phạm 51 tuổi giết người tình 32 tuổi rồi phi tang thi thể

Tối 7-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt được nghi phạm và tập trung điều tra vụ án giết người rồi phi tang thi thể xảy ra trên địa bàn xã Bình Hiệp. Nạn nhân là chị T.T.Đ. (32 tuổi; ngụ xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh).

Thi thể nạn nhân được đưa lên khỏi kênh



Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng cùng ngày, người dân xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh phát hiện thi thể một phụ nữ trong tình trạng không nguyên vẹn, đã phân hủy nặng dưới kênh.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Tây Ninh vào cuộc điều tra, xác định nạn nhân là chị Đ. Đồng thời, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thành Nhã (51 tuổi; ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh).

Tại cơ quan điều tra, Nhã khai nhận sống chung như vợ chồng với chị Đ. từ tháng 1-2025 tại một phòng trọ gần cầu An Hạ, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Ngày 29-8, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông.

Trong lúc cãi vã, chị Đ. dùng dao tấn công, Nhã chống trả và đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Nhã bỏ thi thể nạn nhân vào bao nilon, chở bằng xe máy mang đi phi tang xuống kênh ở xã Bình Hiệp, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 70km.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

