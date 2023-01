Lời khai của nam thanh niên cầm đầu vụ vận chuyển 50 bánh heroin

Các nghi phạm khai nhận số ma túy trên do Thanh được một người ở Campuchia thuê vận chuyển về TP.HCM với tiền công là 50 triệu đồng. Sau khi nhận ma túy từ Campuchia, Thanh thuê các “đàn em” vận chuyển ma túy cùng vận chuyển về TP.HCM.

Ngoài ra, Thanh khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 4 vụ khác. Số tiền công mỗi lượt lên đến 50 triệu đồng (lần vận chuyển ít nhất 10 kg ma túy, nhiều nhất 30 kg ma túy).

Võ Chí Thanh tại cơ quan công an.

...



Đáng lưu ý, quá trình vận chuyển, các nghi phạm thay đổi đường đi liên tục, chống trả quyết liệt, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Với quyết tâm phá án, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ được Thanh cùng đồng bọn.

Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Tây Ninh chủ trì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an Công an tỉnh, Bộ Công an, Công an TP.HCM và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh bắt giữ Thanh, Nguyễn Thanh Sơn (SN 1982), Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1997, cùng ngụ TP.HCM), Hồ Thế Hùng (SN 1981), Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1986), Đặng Thành Sang (SM 1985), Nguyễn Văn Dới (SN 1996, cùng ngụ huyện Bến Cầu) và Trần Quốc Tuấn (SN 1997, ngụ TP Dĩ An, Bình Dương). Công an thu giữ tang vật gồm: 50 bánh heroin, 5 kg ma túy, 100 viên pháo, một khẩu súng, 6 viên đạn, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp cùng các đơn vị trên mở rộng điều tra vụ án.

