Lời khai ban đầu của người phụ nữ đầu độc người thân bằng xyanua

Như Báo Công lý đã đưa tin, trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra vụ việc thanh niên N.H.B.T. (18 tuổi, trú xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh ở TP. Thủ Đức (TP. HCM) trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, được chẩn đoán nhiễm chất độc Xyanua.

Bích tại cơ quan điều tra.



Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 5/7, cơ quan công an xác định Bích là nghi phạm nên đã tiến hành đưa về trụ sở công an để đấu tranh, lấy lời khai. Tại cơ quan công an, Bích đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Bích khai đang sinh sống cùng với vợ chồng anh ruột tại căn nhà thuộc tổ 4 (ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch).

Nguyên nhân theo lời khai ban đầu của Bích là do xuất phát từ mâu thuẫn với những người thân trong gia đình.

Cụ thể, vào tháng 6/2024, Bích và chị dâu xảy ra mâu thuẫn về việc sửa nhà, mua bồn rửa bát. Tức tối trong lòng, Bích nảy sinh ý định dùng Xyanua đầu độc cháu ruột N.H.B.T. (18 tuổi, con chị dâu).

Nghĩ là làm, ngày 22/6, thấy mặt cháu T. nhiều mụn, nhân cơ hội Bích nói sẽ mua cho thuốc đặc trị khỏi mụn. Sau đó, Bích ra tiệm thuốc tây mua thuốc dạng con nhộng, rồi nhét Xyanua vào trong thuốc rồi đưa cho cháu T. uống.

Sau khi uống viên thuốc Bích đưa, T. rơi vào hôn mê, mất tri giác và được người thân đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP.HCM) cấp cứu.

...

Đến cuối tháng 6, khi có kết quả xét nghiệm cháu T. bị ngộ độc Xyanua, người thân đã làm đơn trình báo công an. Đáng nói, trước khi cháu T. bị trúng độc, 5 người thân khác trong gia đình Bích đã chết chỉ trong vòng 8 tháng, với biểu hiện nôn ói, rơi vào hôn mê, ngưng tim, rối loạn nhịp tim

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Tại cơ quan công an, Bích khai nhận trước đó đã giết chồng và 2 cháu ruột khác cũng bằng Xyanua.

Cụ thể, giữa tháng 10/2023, Bích khai do chồng cờ bạc nợ lần nên đã bỏ Xyanua vào thuốc cho chồng uống, vài ngày sau đó thì người này tử vong. Được biết, sau cái chết của chồng và con, Bích được hưởng khoảng 800 triệu đồng tiền bảo hiểm. Số tiền này Bích dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, do mâu thuẫn với em gái, Bích đã đầu độc 2 người cháu 7 tuổi (con của em gái và 13 tuổi (em ruột của N.H.B.T.) vào đầu và gần giữa năm 2024.

Từ lời khai trên, Cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi ở của Bích. Tại đây, thu giữ một số vật chứng liên quan, trong đó có 1 chai nhựa màu trắng bên trong có chứa tinh thể Bích cất giấu trong nghĩa trang thuộc ấp Sơn Hà (xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch).

Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, bên trong có độc chất kali xyanua, loại chất cực độc.

Cơ quan công an tỉnh Đồng Nai nhận định đây mới chỉ là lời khai ban đầu của Bích. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của Bích để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Diệu Ly



Nguồn tin: Báo Công Lý