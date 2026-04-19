Nhờ đến nhà đón con đi học rồi hiếp dâm, cướp tài sản

Theo Cơ quan Công an, Lê Đức Anh có quen biết với chị Đ.N.T (SN 2004, trú phường Thanh Khê). Sáng ngày 8/4, Lê Đức Anh liên lạc, nói là có việc rất bận, nhờ chị T đến nhà để chở giúp con của Anh đi học. Chị T nhiệt tình đi xe máy 7-8km đến nhà Anh thì đối tượng khóa cửa, khống chế, thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với chị T.

Không chỉ vậy, Anh còn ép chị T đưa tiền cho mình. Khi biết chị T không có tiền, đối tượng ép buộc nạn nhân phải để lại điện thoại để được rời khỏi nhà. Đến tối cùng ngày, Lê Đức Anh đem điện thoại của bị hại đi bán lấy 26 triệu đồng để tiêu xài. Sau đó, do lo lắng nên đối tượng mua lại một điện thoại khác gửi trả chị T nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Công an Đà Nẵng thực hiện Lệnh giữ người trong truờng hợp khẩn cấp đối với Lê Đức Anh.

Nhận được tin báo của bị hại, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công một tổ công tác triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy xét nóng. Tuy nhiên sau khi gây án, Lê Đức Anh đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Qua nhiều ngày kiên trì đấu tranh, đến ngày 16/4, các trinh sát phát hiện Lê Đức Anh đang lẩn trốn tại địa bàn phường Liên Chiểu và tiến hành triệu tập về làm việc.

Tại Cơ quan điều tra, Lê Đức Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã thu giữ các tang vật gồm 1 điện thoại Iphone 17 Promax 256GB; 1 điện thoại Iphone 17 Pro 256GB cùng nhiều đồ vật liên quan.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tác giả: Thân Lai

Nguồn tin: cand.com.vn