Lãnh đạo Công an tỉnh tiếp công dân định kỳ

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã nghe các công dân trình bày những nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hướng dẫn công dân có thể gửi đơn cũng như cung cấp thông tin, tài liệu về những vấn đề vướng mắc gửi đến cơ quan chức năng nhưng chưa được xử lý hoặc giải quyết còn chưa thỏa đáng, chưa có văn bản trả lời công dân.

Chia sẻ những băn khoăn, thắc mắc liên quan đến các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn đã trực tiếp trả lời, giải thích và hướng dẫn các quy định của pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để công dân hiểu, nắm rõ; đối với những nội dung không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Công an, đã trực tiếp giải thích và hướng dẫn công dân có thể gửi đơn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đối với những nội dung thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của cơ quan Công an, đồng chí đã chỉ đạo tiếp nhận đơn và giao Thanh tra Công an tỉnh tham mưu, đề xuất phân loại, xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật; yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương có thẩm quyền tập trung kiểm tra, xác minh, giải quyết khách quan, dứt điểm, thông báo trả lời công dân theo quy định.

...

Việc tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Công an tỉnh nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; kịp thời tiếp nhận, giải quyết những băn khoăn, vướng mắc, giải tỏa được bức xúc, mang lại niềm tin cho người dân; hạn chế tình trạng khiếu kiện phức tạp, vượt cấp; góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng Công an tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.



Tác giả: SỸ QUÝ

Nguồn tin: congan.hatinh.gov.vn