Công an Hà Tĩnh bàn giao 57 xe ô tô tải cho Công an xã, thị trấn

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chủ trương “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 - 2026” của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian qua, Công an Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần cho Công an xã, thị trấn. Đề xuất và được Bộ Công an quan tâm, trang cấp 26 danh mục tài sản, trang thiết bị cho Công an xã, thị trấn, trong đó 09 xã biên giới đã được trang bị mỗi đơn vị 01 xe ô tô bán tải.

Để đảm bảo hoạt động cho Công an xã, thị trấn, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đề xuất và được Bộ Công an trang cấp 57 xe ô tô bán tải đảm bảo an ninh trật tự cho Công an xã, thị trấn. Với phương châm ưu tiên cho các xã vùng sâu, vùng xa, xã khó khăn và phức tạp về an ninh, trật tự, căn cứ số lượng xã, thị trấn; đặc điểm các địa bàn và thực lực phương tiện được trang cấp, trong 02 ngày (11/4 và 12/4/2023), Công an Hà Tĩnh đã tiến hành bàn giao 57 xe ô tô tải đảm bảo an ninh trật tự cho 57 xã, thị trấn thuộc 10 huyện.

Việc bàn giao được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an xã, thị trấn trên địa bàn nói riêng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.



