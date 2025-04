Kim Soo-hyun khóc nghẹn tại họp báo, bác bỏ mọi cáo buộc

Nam diễn viên Kim Soo-hyun tại cuộc họp báo ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 31/3/2025.



Kim Soo-hyun đồng thời đưa ra lời xin lỗi vì đã gây ra tranh cãi. Đây là phản hồi trực tiếp đầu tiên của anh về tình huống xuất hiện vào đầu tháng này.

"Việc tôi hẹn hò với cô ấy khi cô ấy còn vị thành niên là không đúng. Việc cô ấy đưa ra quyết định tự tử do áp lực tài chính từ công ty quản lý của tôi cũng không đúng", Kim Soo-hyun nói trong cuộc họp báo ở phía tây Seoul.

Kim Soo-hyun bác bỏ độ tin cậy của một số tài liệu được đưa ra để chứng minh các cáo buộc và coi chúng là "giả mạo". Anh tuyên bố ảnh và video đã "thay đổi dấu thời gian" và tin nhắn KakaoTalk đã bị "chỉnh sửa".

Nam diễn viên cũng cho biết, một phân tích của "một cơ quan có thẩm quyền" đã xác định các cuộc trò chuyện trên KakaoTalk vào năm 2016 và 2018, do gia đình cố diễn viên Kim Sae-ron tiết lộ, không phải là một người trong suốt thời gian.

"Tôi thúc giục họ nộp tất cả tài liệu cho các cơ quan điều tra để xác minh xem bằng chứng này có xác thực không. Tôi có thể chấp nhận bất kỳ lời chỉ trích nào về những gì tôi đã làm, nhưng những gì tôi không làm thì không không thể nhận", nam tài tử Kim Soo-hyun nói trong nước mắt.

Kim Soo-hyun cũng bày tỏ sự hối hận về cuộc tranh cãi đang diễn ra đã làm rung chuyển ngành giải trí của đất nước và đe dọa sự nghiệp của bản thân anh. "Tôi xin lỗi vì đã gây ra quá nhiều đau đớn cho nhiều người. Tôi cũng cảm thấy buồn khi người đã khuất dường như không thể yên nghỉ", Kim Soo-hyun ám chỉ đến nữ diễn viên đã qua đời vào tháng trước.

"Người đã khuất và tôi đã hẹn hò trong thời gian khoảng 1 năm vào thời điểm 4 năm trước. Vào thời điểm đó, tôi đã phủ nhận tin đồn. Tôi hiểu tại sao mọi người lại chỉ trích điều này và không tin vào những gì đã xảy ra giữa chúng tôi", Kim Soo-hyun nói thêm, đồng thời chia sẻ sự lo lắng và áp lực mà anh đã trải qua, phải mất rất lâu tôi mới có thể đứng đây. Bất cứ khi nào cuộc sống riêng tư của tôi bị phơi bày, tôi đều nghĩ, 'Hãy chia sẻ tất cả vào ngày mai' hoặc 'Hãy chấm dứt tình huống địa ngục này'.

Là một trong những diễn viên nổi tiếng đình đám của Hàn Quốc, được biết đến qua các loạt phim như "Queen of Tears" (2024), "It's Okay to Not Be Okay" (2020) và "My Love from the Star" (2013-14), Kim Soo-hyun đã trở thành tâm điểm của tranh cãi kể từ ngày 10/3.

Những cáo buộc rằng Kim Soo-hyun đã hẹn hò với Kim Sae-ron khi cô vẫn còn là trẻ vị thành niên lần đầu tiên xuất hiện thông qua một kênh YouTube và gia đình của nữ diễn viên, làm dấy lên cuộc trao đổi công khai liên tục về các khiếu nại và phản tố.

Mới đây nhất, gia đình của nữ diễn viên quá cố đã công bố những gì họ cho là bằng chứng ủng hộ cho tuyên bố của họ rằng nữ diễn viên đã hẹn hò với Kim Soo-hyun khi cô còn là trẻ vị thành niên.

Kênh YouTube, Hoverlab, cáo buộc rằng nam diễn viên đã đích thân cho cô vay tiền và sau đó đòi trả lại mặc dù cô vẫn đang gặp khó khăn về tài chính sau vụ tai nạn DUI năm 2022.

Ông Kim Jong-bok, đại diện pháp lý của nam diễn viên từ LKB & Partners, cho biết, họ đã đệ đơn kiện lên Tòa án Trung tâm Seoul vào đầu ngày 31/3, yêu cầu bồi thường tổng cộng 12 tỷ won (8,14 triệu USD) từ người điều hành kênh YouTube, gia đình nạn nhân và một cá nhân giấu tên tự nhận là dì của nữ diễn viên.

