Khởi tố thanh niên mạo danh phó giám đốc công an tỉnh, lừa dì ruột hơn 4,5 tỉ đồng

Lê Quốc Thiện tại cơ quan công an - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 12-11, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Quốc Thiện (22 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, Tiền Giang) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, do đang cần tiền trả nợ nên Thiện nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của dì ruột đang định cư ở nước ngoài.

Tháng 11-2023, Thiện nói dối với dì là mình đang công tác tại Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tiền Giang.

Đồng thời Thiện có nguyện vọng xin vào biên chế của lực lượng công an nên xin dì chuyển tiền về cho Thiện để "lo chuyển biên chế".

Thiện liên hệ các trang cho thuê tài khoản Zalo để thuê 3 tài khoản, mạo danh các chỉ huy Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và một phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang.

...

Sau đó Thiện cho địa chỉ các Zalo giả mạo này cho dì của mình để kết bạn, làm quen và trao đổi.

Sau khi kết bạn, trò chuyện với dì bằng các Zalo giả mạo, Thiện nhắn tin hỏi mượn tiền. Vì tin tưởng nên người dì nhiều lần chuyển tiền về cho Thiện để "lo chuyển biên chế".

Về sau Thiện còn giả danh lãnh đạo Công an tỉnh, gợi ý cho dì mua 4 ô tô thanh lý với giá rẻ. Rồi lấy nhiều lý do khác nhau như: đóng thuế, phí chuyển nhượng sang tên xe… để tiếp tục lừa dì chuyển tiền cho Thiện.

Để tạo lòng tin, sau khi nhận tiền, Thiện giả danh lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang viết giấy nợ và chụp hình gửi cho dì.

Với thủ đoạn này, từ tháng 11-2023 đến tháng 8-2024, Thiện đã lừa đảo chiếm đoạt của dì ruột tổng số tiền trên 4,5 tỉ đồng, dùng để tiêu xài cá nhân.

Tác giả: Hoài Thương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ