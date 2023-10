Mạo dạnh Cục An ninh chính trị nội bộ gọi điện dọa... công an huyện

Cán bộ Công an làm việc với Trần Văn Truyện.



Làm việc với cơ quan Công an, Truyện khai nhận, vào ngày 8/10, Truyện đã sử dụng số điện thoại 0909.326… do chính Truyện quản lý, sử dụng gọi 3 lần vào số trực ban Công an huyện Giồng Trôm, 2 lần vào số trực ban Công an tỉnh Bến Tre mạo danh là cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ phản ảnh có cán bộ Công an xã Châu Bình xuống nhà đòi dẹp bàn thờ, không cho làm đám giỗ. Mục đích của hành động trên là do Truyện muốn dùng danh nghĩa từ cấp trên để gây áp lực, tác động tới Công an xã Châu Bình, do có mâu thuẫn trước đó.

...

Qua làm việc, Truyện thừa nhận hành vi của mình là sai trái và cam kết không tái phạm.



