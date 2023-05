Khởi tố đối tượng vi phạm về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm

Ngày 22/5, nguồn tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Đường (29 tuổi, trú tại TDP Ngọc Sơn, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” quy định tại khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an huyện Can Lộc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Đường.



Trước đó, vào khoảng 22h40 ngày 3/4, Công an huyện Can Lộc phát hiện xe ô tô khách mang BKS 75C-3060 (do Võ Quang Vinh, 32 tuổi, trú tại trú tại TDP 4, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) điều khiển chở theo Đặng Văn Đường có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe và kiểm tra hành chính phương tiện.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe ô tô có 3 thùng xốp bên trong có đựng vảy tê tê với trong lượng 15,8 kg; 556 hộp bộ xịt phòng nhãn hiệu Glade.

Tất cả số hàng hóa trên đều không có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tang vật vụ án.



Bước đầu, Đặng Văn Đườngkhai nhận là chủ của số hàng hóa trên. Số hàng hóa này Đường mua của một người đàn ông không rõ tên tuổi, tại bến xe khách thị trấn Phố Châu, (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về với mục đích để bán kiếm lời.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Đường về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

