Khởi tố đối tượng trộm cắp tài sản

Ngày 22/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Đặng Đình Thắng (sinh năm 2000, trú tại thôn Đại Long, xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 00 giờ 30 phút ngày 03/9/2025, tại trang trại của bà Trần T. N (sinh năm 1975, trú tại thôn Vĩnh Cát, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ trộm cắp tài sản. Đối tượng đã lén lút đột nhập, bắt trộm 21 con gà, tổng trị giá hơn 4 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Toàn Lưu nhanh chóng có mặt, tiến hành bảo vệ hiện trường, thu thập dấu vết và triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định và làm rõ đối tượng gây án là Đặng Đình Thắng. Tại cơ quan Công an, Thắng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Toàn bộ tang vật vụ án đã được thu hồi.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đức Quang

Nguồn tin: congan.hatinh.gov.vn

