Bị nhắc nhở vì ăn mì trong giờ học, nữ sinh cãi tay đôi với thầy giáo

Nữ sinh cự cãi với giảng viên. Ảnh: Cắt từ clip.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ sinh viên tranh cãi gay gắt với giảng viên ngay trong giờ học, sau khi em này bị thầy giáo nhắc nhở do ăn mì trong lớp.

Cụ thể, khi phát hiện sự việc, giảng viên đã tạm dừng dạy học và nhắc nhở sinh viên. Tuy nhiên, em này không chấp nhận góp ý, cho rằng việc ăn mì chỉ có mùi chứ không gây ảnh hưởng, sau đó tiếp tục cự cãi tay đôi với giảng viên.

Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và nhiều chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng hành vi của nữ sinh là thiếu tôn trọng giảng viên và kỷ luật lớp học

Chiều 21/10, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Đại học Phenikaa xác nhận sự việc xảy ra tại trường.

Ban Công tác Sinh viên và Khởi nghiệp đã ghi nhận trường hợp chưa tuân thủ quy tắc văn hóa học đường, thể hiện thái độ, hành vi và lời nói chưa phù hợp trong lớp học, gây ảnh hưởng đến giảng viên và bạn học. Những hành vi này đi ngược với chuẩn mực đạo đức và giá trị cốt lõi của sinh viên Phenikaa.

"Hiện tại, Ban Công tác Sinh viên và Khởi nghiệp đã làm việc với nữ sinh có hành vi chưa phù hợp", vị đại diện cho biết.

Nhà trường cũng nhắc nhở sinh viên cần thể hiện văn hóa ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng. Việc chia sẻ, bình luận hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến nhà trường, giảng viên hay sinh viên khác là hành vi vi phạm quy chế và có thể gây tổn hại đến uy tín tập thể.

Mỗi sinh viên cần biết chọn lọc, xác minh và hành xử đúng mực trên mạng xã hội, thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của sinh viên thời đại số.

"Nhà trường sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, nhằm giữ gìn môi trường học tập lành mạnh, tôn trọng và văn minh", Đại học Phenikaa khẳng định..

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn