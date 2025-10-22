Lý do tại sao bạn nên làm "chuyện ấy" thường xuyên

Các nghiên cứu đã chỉ ra một số lợi ích sức khỏe khi các cặp vợ chồng quan hệ tình dục thường xuyên, thậm chí có thể giúp bạn sống lâu hơn. Ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy quan hệ tình dục lành mạnh là điều cần thiết để có một cuộc sống khỏe mạnh.

Quan hệ tình dục thường xuyên - Giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng

Hoạt động tình dục giúp giải phóng các hormone "hạnh phúc" như endorphin và oxytocin (còn gọi là "hormone tình yêu"). Các hormone này giúp làm dịu thần kinh, giảm mức hormone gây căng thẳng cortisol, từ đó cải thiện tâm trạng, giảm lo âu và căng thẳng. Giải tỏa căng thẳng là một trong những lợi ích quan trọng khi đề cập quan hệ tình dục đều đặn. Theo đó, việc ân ái thường xuyên sẽ dẫn đến sự tăng trưởng của tế bào vùng hippocampus (hồi hải mã) – chịu trách nhiệm kiểm soát mức độ căng thẳng.

Tăng cường hệ miễn dịch

Quan hệ tình dục thường xuyên có thể giúp tăng mức độ kháng thể gọi là immunoglobulin A (IgA). IgA là tuyến phòng thủ đầu tiên của cơ thể, giúp chống lại các tác nhân gây bệnh như vi rút cảm lạnh, cúm.

Quan hệ tình dục thường xuyên giúp thư giãn tất cả các cơ, gợi cảm giác thư thái, đảm bảo một giấc ngủ yên bình. (Ảnh minh họa AI)

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Quan hệ tình dục là một hình thức tập thể dục vừa phải, giúp tăng nhịp tim và cải thiện tuần hoàn máu. Một số nghiên cứu cho thấy nam giới quan hệ tình dục thường xuyên (hai lần hoặc nhiều hơn một tuần) có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đau tim và đột quỵ thấp hơn.

Giảm đau tự nhiên

Việc giải phóng endorphin trong và sau khi quan hệ tình dục có tác dụng như một loại thuốc giảm đau tự nhiên. Một số người nhận thấy hoạt động này giúp làm giảm các cơn đau đầu, đau cơ hoặc các cơn đau mãn tính khác.

Sex thường xuyên giúp hai người bạn đời trở nên gần gũi, gắn bó hơn.

Các cặp vợ chồng có thói quen âu yếm sau khi quan hệ tình dục sẽ rất tốt vì sẽ bài tiết chất oxytocin, hóc môn kích thích sự mãn nguyện và thực sự có thể làm giảm căng thẳng và lo lắng. Sau những cực khoái, bạn sẽ dễ dàng cởi mở nói với nhau về các vấn đề khác liên quan đến gia đình và công việc, và được bạn đời đồng cảm, chia sẻ rất sâu sắc. Oxytocin được giải phóng trong quá trình "gần gũi" không chỉ mang lại cảm giác hạnh phúc mà còn tăng cường cảm giác gắn bó, tin tưởng và sự thân mật về mặt cảm xúc giữa hai người. Điều này giúp củng cố mối quan hệ, tăng sự cam kết và làm cho cuộc sống hôn nhân/đối tác trở nên viên mãn hơn.

Tình dục mang đến cảm giác thư thái và thoải mái

Tình dục thành công được làm phong phú thêm với những cái vuốt ve kéo dài và lên đến cực khoái cho cả hai đối tác có thể là liều thuốc an thần tuyệt vời. Quan hệ tình dục thường xuyên giúp thư giãn tất cả các cơ, gợi cảm giác thư thái, đảm bảo một giấc ngủ yên bình. Do đó, thay vì tìm đến thuốc an thần và thuốc ngủ, hãy tìm đến những gì bạn đang có hằng ngày - quan hệ tình dục thường xuyên với bạn đời của bạn.

Giúp ngủ ngon hơn

Sau khi đạt cực khoái, cơ thể giải phóng prolactin, một hormone gây thư giãn, và oxytocin. Sự kết hợp của các hormone này có thể đóng vai trò như một loại thuốc an thần tự nhiên, giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu và chất lượng hơn.

Tác giả: Thanh Thanh (T/H)

Nguồn tin: giadinhonline.vn