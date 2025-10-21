VF 8: SUV điện tầm giá 1 tỷ cân bằng hoàn hảo cảm giác lái thể thao và sự an tâm về kinh tế

SUV điện 402 mã lực: Trải nghiệm ngang xe sang, giá lăn bánh phổ thông

Anh Nguyễn Phúc Minh (TP.HCM) từng gắn bó nhiều năm với những chiếc coupe và sedan thể thao nhập khẩu. Với anh, tốc độ, tiếng pô và cảm giác dính lưng ghế mỗi lần đạp ga là “gia vị” không thể thiếu. Thế nhưng, sau một buổi lái thử VinFast VF 8, anh thừa nhận không cần phải bỏ ra vài tỷ đồng cũng có thể trải nghiệm cảm giác siêu xe.

Phiên bản Plus của VF 8 sở hữu sức mạnh 402 mã lực, mô-men xoắn cực đại 620 Nm - thông số thường chỉ thấy ở những mẫu SUV hạng sang châu Âu. Với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, chiếc xe tăng tốc tức thì, phản hồi chân ga cực nhạy.

Theo anh Minh, VF 8 Plus gợi liên tưởng đến những siêu xe hiệu suất cao như Porsche Cayenne giá 6 - 7 tỷ đồng hoặc Porsche Macan phiên bản Turbo S giá khoảng 4 tỷ đồng. Trong khi đó, giá lăn bánh của VF 8 Plus hiện chỉ khoảng 1,1 tỷ đồng ở Hà Nội (đã bao gồm pin) nhờ loạt ưu đãi cực hời từ VinFast, gồm “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần 3 (giảm 4% trên giá niêm yết), “Thu xăng đổi điện” (ưu đãi 70 triệu đồng), “Vì Thủ đô/TP.HCM trong xanh” (tặng 50 triệu đồng vào tài khoản VinClub), tặng kèm xe máy điện Evo Grand có thể quy đổi thành tiền mặt. Tổng giá trị ưu đãi có thể lên tới 188 triệu đồng.

“Cảm giác lưng dính ghế đến từ sức kéo động cơ điện khiến tôi rất bất ngờ. Nó gợi lại những khoảnh khắc tôi từng say mê trên đường đua, nhưng ở một chiếc SUV 5 chỗ tưởng như chỉ dành cho gia đình”, anh Minh miêu tả.

Trong khi đó, VF 8 Eco - phiên bản có giá lăn bánh chỉ từ khoảng 900 triệu đồng (đã bao gồm pin) - cũng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đi lại hàng ngày với quãng đường di chuyển tới 562 km mỗi lần sạc.

Ngoài sức mạnh gây choáng ngợp, VF 8 còn gây ấn tượng bởi loạt trang bị an toàn và công nghệ vượt tầm phân khúc, sánh ngang xe sang. Khoang lái trang bị màn hình cảm ứng 15,6 inch, trợ lý ảo tiếng Việt, hệ thống giải trí trực tuyến và kết nối thông minh liên tục cập nhật OTA, hệ thống lọc bụi mịn Combi 1.0… Xe cũng mang lại sự an tâm tối đa cho mọi hành trình với loạt tính năng an toàn chủ động và bị động đạt chứng nhận an toàn ASEAN NCAP 5 sao, nổi bật là 11 túi khí.

Đặc biệt, VF 8 còn khiến những chuyến đi trở nên an toàn, nhàn nhã và thú vị hơn nhờ hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2 với hơn 20 tính năng ưu việt, như hỗ trợ lái xe trên cao tốc, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, cảnh báo va chạm, điều chỉnh tốc độ thông minh, nhận biết biển giao thông, phanh tự động khẩn cấp trước… Những tính năng cao cấp này từng là “đặc sản” trên các dòng xe sang đắt đỏ, giờ đã hiện diện trên một mẫu xe tầm giá chỉ 1 tỷ đồng.

“VF 8 đã phá vỡ đặc quyền của các dòng xe hạng sang. Thậm chí, xe còn liên tục học hỏi và nâng cấp theo thời gian, chứ không dừng lại ở trang bị gốc như xe xăng truyền thống”, anh Minh so sánh.

Từ đam mê tốc độ đến “sự tỉnh táo” về kinh tế

Với những người đam mê tốc độ, chi phí nuôi xe cũng là bài toán đau đầu. Anh Hoàng Long, một khách hàng vừa lấy VF 8 ở TP.HCM cho biết, anh cũng có “thú chơi” những chiếc xe thể thao nhưng đã tạm phải gác lại mấy năm nay do xe ăn xăng khủng khiếp, chưa kể bảo dưỡng định kỳ và phụ tùng đắt đỏ. Mỗi lần vào garage là tốn cả chục triệu đồng. Nhưng VF 8 lại không khiến người dùng “đau ví” như thế.

Bên cạnh mức giá “giật mình” thì sự khác biệt rõ ràng nhất ở VF 8, theo anh Long, chính là bài toán kinh tế. Hiện, VinFast đang áp dụng chính sách miễn phí sạc pin cho khách hàng, đến 30/6/2027, đồng nghĩa với việc mỗi lần “đổ đầy” pin, chi phí bỏ ra là 0 đồng.

Chưa dừng lại ở đó, việc bảo dưỡng VF 8 cũng nhẹ nhàng hơn hẳn xe động cơ đốt trong do cấu tạo đơn giản hơn. Đi cùng là chính sách hậu mãi hiếm có trên thị trường: bảo hành xe 10 năm hoặc 200.000 km, bảo hành pin 10 năm không giới hạn số km. Điều này giúp chủ xe vừa tiết kiệm đáng kể chi phí, vừa yên tâm tuyệt đối trong suốt quá trình sử dụng.

“Với VF 8, chuyện nuôi xe sang giờ nhẹ tênh như chăm một chiếc xe máy”, anh Long khẳng định.

Sau trải nghiệm VF 8, anh Long cho biết đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về SUV điện. Đặc biệt, trong khi những chiếc xe thể thao trước đây chỉ phục vụ riêng đam mê cá nhân của anh, thì VF 8 lại là chiếc xe “2 trong 1” khi đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày của cả gia đình.

“Đam mê tốc độ của tôi vẫn được đáp ứng trọn vẹn. Song song, VF 8 còn đem lại sự yên tâm về kinh tế, điều mà trước đây tôi luôn thiếu khi chơi xe thể thao”, anh Long nói.

