Khởi tố Bí thư xã say rượu gây tai nạn khiến 2 nữ sinh tử vong

Trước đó, vào khoảng 20h tối 31/1, trên tuyến đường thuộc địa bàn thị trấn Rạng Đông (huyện Nghĩa Hưng), Mai Văn Nam điều khiển ô tô lưu thông trên đường và xảy ra va chạm với hai nữ sinh đi xe đạp điện.

Hiện trường vụ tai nạn.



Cú va chạm mạnh khiến cả hai nữ sinh tử vong tại chỗ. Phương tiện ô tô và xe đạp điện cùng bị hư hỏng nặng.

Hai nạn nhân được xác định là Đ.T.T và N.T.T.C đang học tại trường THPT B Nghĩa Hưng và trường THPT C Nghĩa Hưng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Nghĩa Hưng cùng với các đơn vị chức năng khác đã vào cuộc điều tra và xác định thời điểm Mai Văn Nam điều khiển ô tô trong tình trạng đã sử dụng rượu bia.

Vụ việc khiến dư luận xã hội lên án bởi tài xế đã sử dụng rượu bia và gây ra tai nạn thương tâm đối với hai nữ sinh.

Lãnh đạo Bộ Công an đã có chỉ đạo Công an tỉnh Nam Định và Công an huyện Nghĩa Hưng điều tra, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định để răn đe hành vi vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt là trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần.



